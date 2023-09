El director de 'Friends' desvela por qué el personaje de Emily desapareció tan rápido de la serie

Por mucho que pase el tiempo, Friends nunca deja de ser noticia. El motivo es la revelación que ha hecho James Burrows, uno de los directores de la mítica sitcom, en Directed By James Burrows, su nuevo libro de memorias.

En un pasaje de su autobiografía recogido por Deadline, el director cuenta por qué Emily, una de las novias más conocidas de Ross (David Schwimmer), desapareció de la serie cuando el personaje apenas había superado la decena de capítulos. La razón, según sus propias palabras, fue que Helen Baxendale, la actriz encargada de darle vida, nunca fue “especialmente graciosa”.

“Era simpática, pero no especialmente graciosa”, asegura Burrows. De hecho, insinúa que estuvo a punto de cambiar el papel de Baxendeal. No solo por su supuesta falta de gracia, sino también por su falta de química con Schwimmer. “Schwimmer no tenía a nadie con quien rebotar. Era como aplaudir con una sola mano. En las comedias de situación y en cualquier tipo de comedia romántica, la gracia es tan importante como la química. Descubrimos que cualquier nueva novia para Ross tenía que ser tan divertida como Rachel”, explica el director, de 82 años de edad.

Así las cosas, Baxendale participó en poco más de una decena de capítulos entre la cuarta y la quinta temporada de Friends, que fueron orignalmente emitidas por NBC a finales de los años 90. Hablamos, pues, de una participación pequeña. Aunque, según Burrows, lo hubiera sido aún más de no ser por los ajustados plazos con los que trabajaba la serie. “A menudo no puedes hacer un recast, debido a los ajustados plazos de rodaje u otras consideraciones logísticas”, dice al respecto.

“Necesitas a alguien que haga reír. A veces empiezas un arco y no funciona, así que tienes que deshacerte de esa persona. Si es un actor diurno, es un adiós rápido”, comenta antes de apuntar en el sentido opuesto: “Si hay química, los guionistas se ponen a trabajar para encontrar alguna manera de mantener al actor.”

La historia de Emily en 'Friends'

El personaje de Emily apareció por primera vez en el 14ª capítulo de la cuarta temporada. Era la sobrina británica del jefe de Rachel (Jennifer Aniston), que hace el favor de acompañarla a la ópera durante su visita a Nueva York. Sin embargo, Joshua (Tate Donovan), el por entonces interés amoroso de Rachel, le prepone pasar la noche con él, lo que deja a Rachel entre la espada y la pared.

Para salir de este embrollo pide a Ross que pase la noche con Emily, siendo así como se conocen ambos. Lo suyo es prácticamente un flechazo. Hasta el punto de que ambos celebran su boda en Londres en el primer capítulo de la 5ª temporada, aunque Ross mete la pata en el último momento al decir “Rachel” y no “Emily” en el momento de los votos.

A partir de tan icónico momento, la relación entre Ross y Emily se va al traste. Es más, él descubre que ella se va a volver a casar durante la temporada, aunque la noche previa a la boda, ella le deja un mensaje en el contestador mostrándole sus ganas de volver a intentarlo de nuevo. Sin embargo, quien escucha el mensaje es Rachel, que lo borra en un descuido. Aun así, se lo cuenta a Ross, que primer piensa en llamar a Emily, pero que finalmente termina por no hacerlo tras ser convencido por Rachel, que todavía siente algo por él.