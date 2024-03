La emotiva “encerrona” de Ana Rosa a Antonio Hidalgo por el día del padre: “Ay, que está llorando”

Con motivo del día del padre, TardeAR ha montado una sentida “encerrona” a Antonio Hidalgo. El magacín de Telecinco ha sorprendido al colaborador con la visita al plató de su hijo, Antonio Hidalgo. El joven, que se dedica a la literatura, apareció sin esperarlo su progenitor, que no pudo esconder ni la emoción ni las lágrimas.

Sucedió durante la primera hora de emisión de este 19 de marzo, en plena tertulia VIP. “Yo he dicho que entrara Antonio Hidalgo. Por favor, que entre Antonio Hidalgo”, señalaba Ana Rosa Quintana nada más entrar su compañero al plató, preparado a desarrollar su sección, dedicada a la efemérides de la jornada, y un tanto desconcertado. Cuando veía entrar a su hijo en el set, no podía evitar compungirse.

“Ay, que está llorando”, apuntaba Cristina Cifuentes. El Hidalgo de segunda generación relajaba el ambiente con humor. “Tampoco te emociones tanto, que yo vengo aquí a echar un ojo”.

“Voy a ver si recupero el habla después de esta encerrona”, decía él. “¿Pero tú qué haces aquí? Que está el trabajo muy mal. A ver si viene a quitarme la silla”, agregó, tratando de sobrellevar el momento con humor. “Venía con una intención que era dar consejos para ser buen padre, pero estando mi hijo no me atrevo”.

El pesar de Hidalgo: “Me arrepiento de no haber estado más”

Hidalgo hijo bromeó también al respecto, y habló de su “carrera frustrada como futbolista”, recordando cómo su padre lo desalentó a jugar en un equipo siendo niño por el frío que hacía cuando jugaba cada sábado por la mañana. Aunque todo era en tono bromista, el presentador sorprendió a todos al hacer una confesión a su hijo.

“No he sido un buen padre. Me tocó una época muy agitada profesionalmente, y me arrepiento de no haber estado más”, decía entre lágrimas. Tanto Ana Rosa como sus compañeros de programa, y por supuesto su hijo, lo rebatieron y lo definieron como “un padre maravilloso”.

De hecho, el segmento acababa con un agradecimiento del joven Antonio a Quintana, pues el trabajo en TardeAR en Madrid había permitido que el padre, que desde hace años se radicó en Murcia para desarrollar su carrera en la televisión autonómica, como hijo, que vive en la capital, puedan verse todas las semanas. Con un abrazo de los dos, se cerraba este emotivo encuentro que dejó también con los ojos vidriosos al resto de contertulios.

Nacido en 1996, el hijo de Antonio Hidalgo estudió interpretación y realización y ha publicado la novela Tan cerca de ti.