El gesto pro-palestina de Victoria Abril en su vestimenta al visitar a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Este miércoles, 12 de junio, Victoria Abril visitó El Hormiguero para promocionar su regreso a los teatros españoles, tras 25 años sin pisar sus escenarios. Lo hace con la obra 'Medusa', una tragicomedia que presentará en el Festival de Teatro Clásico de Mérida del 31 de julio al 11 de agosto.

La actriz aparecía en el plató del programa de Antena 3 vestida con colores llamativos: un traje de chaqueta naranja y un lazo azul metálico. Aunque eso no fue lo que más llamó la atención de su atuendo y es que de coletero lucía un lazo con los colores de la bandera de Palestina.

Aunque la intérprete no hizo alusión a ello en ningún momento, sí que los planos de espaldas lo mostraron en pantalla:

Un gesto pro-palestino que hizo Abril y que se une a otros guiños televisivos como el de Eric Saade, en la inauguración de Eurovisión 2024 con un pañuelo en la muñeca.

De la película favorita de Tarantino, a su última película con Almodóvar

Pablo Motos pidió a Victoria que le hiciera un resumen de sus 50 años de carrera interpretativa y así lo hizo ella: “Los 25 primeros años era cine, y cine de autor. Sin un duro pero con mucho talento. A partir de la cuarentena el cine te abandona como el desodorante, pero el público me acompañó en el teatro, siguiéndome por todo el mundo. La cincuentena se la llevó la serie francesa. En la sesentena me puse a hacer teatro”, señaló.

Para añadir otros recuerdos de su trayectoria en el cine: “Tarantino se me acercó para decirme que su película favorita era 'Comin at ya', una mía”, confesó. Mientras que lamentó que Pedro Almodóvar le ofreciera muchos papeles antes de Kika pero tras esa película “no me ofreció más”, zanjó.