'El Hormiguero' anuncia la visita de Antonio Resines para promocionar su nueva serie en Amazon... y Mediaset

Situación curiosa la que se va a dar en El Hormiguero con una de las visitas de la semana. Y es que el programa de Antena 3 ha anunciado que recibirá en su plató a Antonio Resines y Jorge Sanz para promocionar Serrines, madera de actor, la serie que ambos estrenan en Amazon Prime Video... y en Mediaset.

Será el próximo miércoles 17 de enero cuando el espacio que presenta Pablo Motos se convertirá en ventana promocional de una producción de su competencia. Algo que ha ocurrido en ocasiones con estrenos cinematográficos producidos por Telecinco Cinema como Way Down, Ocho apellidos catalanes o Kiki, el amor se hace, pero que no es habitual con lanzamientos de ficción.

Como anuncia El Hormiguero en su página web, Resines y Sanz presentarán en Atresmedia Serrines, madera de actor, que se estrena este mismo viernes 12 de enero en Amazon Prime Video y también en abierto en FDF, que ha programado la emisión de los dos primeros episodios a las 22:30 horas. El programa de Antena 3 omite, eso sí, cualquier mención a la implicación de Mediaset en el proyecto y alude únicamente a la plataforma de pago como su ventana de emisión.

Está por ver cómo se aborda esa circunstancia durante la entrevista, aunque cabe puntualizar que cuando los actores visiten a Pablo Motos la emisión en el canal temático de Mediaset ya habrá pasado.

Así es 'Serrines, madera de actor'

Producida por Producciones Mandarina y desarrollada por Mediterráneo Mediaset España Group, la ficción aborda la historia de Serrines, un famosísimo y adinerado intérprete que, cuando está a punto de protagonizar el reboot de la serie Los Tocino con la que se hizo conocido, decide cancelar el proyecto y dar un nuevo enfoque a su carrera lanzándose a la búsqueda de papeles trascendentales que le puedan catapultar al Olimpo de la interpretación. Sin embargo, una circunstancia inesperada le abocará a aparcar sus pretensiones y participar en campañas publicitarias de productos de segunda fila, entre otros trabajos, para continuar sobreviviendo.

Completan su elenco artístico Marta Flich, Luis Bermejo, Teté Delgado, Jaime Pujol, María Morales, Ginés García Millán, Carmen Ruiz, Canco Rodríguez, Jesús Castejón, Mar Abascal y Ana Morgade. Ángel Cañas y David Cavanilles son los artífices del proyecto, con guion de German Aparicio y Javier Aguayo y dirigida por Jaime Botella.

A través de sus cómicas tramas, los espectadores podrán seguir en los dos primeros capítulos las peripecias del protagonista, interpretado por Antonio Resines, que sufre la presión añadida de una cláusula de su contrato que no ha podido romper: el inicio de la grabación de un docureality sobre su vida que dejará al descubierto sus maneras algo toscas, sus discursos de cuñao y sus frecuentes meteduras de pata.