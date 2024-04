'La isla de las tentaciones 7' desveló el estado actual de las parejas, un romance inesperado y anunció otro 'Debate'

La isla de las tentaciones 7 celebró su (pen)último Debate, tres meses después de grabar el Reencuentro. Por lo que pudieron comparar cómo habían salido de aquel edificio frente a Sandra Barneda y cómo estaban ahora.

Andrea y Álvaro, Adrián y Mariona y Ruth y Niko llegaron de la mano, explicando cómo habían superado el huracán de la emisión. Cada pareja de forma muy distinta, y la última con el esperado perdón. Mientras que Alba Casillas llegó sola y se fue sola porque Rober volvió a rechazar la invitación.

Eso sí, no fue el último Debate ya que Barneda anunció que el próximo miércoles reunirían a todas las parejas en plató para dar el último giro y un “bombazo” que podría acabar con una de ellas.

La reconciliación de Andrea y Álvaro sellada con un beso

Andrea llegó al Debate confesando que había vivido “meses locos por la emisión en la que he pasado de ser anónima a que me reconociera todo el mundo”. Explicó que había aprendido a no presentarse nunca más a un programa: “No valgo para esto. Me vino muy grande y yo soy de mecha corta”.

En el reencuentro con Álvaro, ambos explicaron que habían vuelto pero sin éxito. Que el tiempo diría si su amor sería posible o no. Tres meses después entraba él a plató para darle un besazo en los labios confirmando su relación. “Hemos tenido muchos bajones y subidas pero nos hemos unido”, relató.

Argumentaron su decisión: “Estuvimos un mes separados, casi sin vernos y eso nos sirvió. Ya no hay esos celos, nos estamos dando nuestro espacio”. Bailaron y se besaron en mitad de plató, demostrando que estaban mejor que antes... hasta que llegó Mónica.

La tentadora entró pero la pareja no le saludó hasta que los colaboradores se quejaron y se dieron dos besos. Ella confesó que físicamente le gustó más Álvaro que Adri y el primero se mantuvo totalmente callado para no causar ningún conflicto. Así, acabaron despidiéndose los tres y ellos se sentaron juntos.

Alba Casillas, sin Rober pero con la versión de Borja

Al reencuentro llegó Alba sola para explicar que lo habían dejado con Rober y no se habían visto más. Ella se había enterado de que él había contactado con todas las tentadoras, pero no pudo defenderse porque se había negado a acudir más a la televisión. Ella añadió que seguían sin tener contacto, aunque él sí le había escrito, y que nunca entendió el abandono tan rápido.

Borja salió en defensa de Rober: “A mí me ha contado algo muy distinto, me dijo que salisteis y tú le pediste espacio. Que te estabas agobiando. Que él se equivocó al irse a un barco con chicas pero que tú ahí lo dejaste. Y que no escribió a ninguna tentadora”. Ella señaló que estaba siempre pegado a ella y por eso se lo pidió, pero “en vez de arreglarlo se lió con una”.

“Este programa le ha invitado al debate final” explicó Barneda, dejando en el aire si había aceptado o no en esta ocasión. Para descubrir al final que había rechazado la oferta. “No quería perder las formas discutiendo con Alba”, explicó Borja.

Mientras Alba dio su versión: “Después del papel que te has marcado que pareces el hombre perfecto y después te espatarras, ¿qué vas a venir a decir aquí, que le has jodido el programa a tu novia?”. Sobre si darle otra oportunidad: “Me sigue escribiendo diciendo que me quiere pero no le respondo. Para mí es hablar con un vaso, lo caducado no me lo como”, zanjó.

Entró Eva, la tentadora a la que Alba había señalado como que Rober le había escrito, y desveló que habían quedado tras la isla: “Cuando ya no estabais, tengo mensajes en los que te pone fina a ti. Él era muy intenso y me seguía a todos lados”. Sin embargo, Borja explicó que les había escrito a todos al salir, pero a ninguno le había interesado.

Adrián y Mariona juntos y Julen desveló un romance inesperado

En el reencuentro llegaron juntos pero él expresó sus dudas ante el futuro de su relación. Tres meses después llegaban de la mano al Debate, pero sobre todo Adrián con un físico muy distinto: “Me ha pasado mucha factura todo. He tenido que desaprender muchas cosas para salir de esto. Ha sido un proceso muy duro”, confesó el joven.

Mariona también habló del proceso terapéutico en el que estaban: “Lo hemos vivido de formas diferentes. Seguimos en terapia y he sabido esperar cuando otra persona se hubiera ido. Pero estamos muy bien y estamos buscando piso”.

Adrián explicó que él tenía otros tiempos: “Estamos todavía en ese proceso de sanar. Es muy duro verlo. Dije que tenía dudas, pero porque pasé por fases. Fuera confío muchísimo en Mariona pero allí era todo lo contrario. Allí se viven las cosas de una forma loquísima y a medida que me decepcionaba con Julen, yo me ilusionaba con Mónica”.

Momento en el que entró Julen que se alegró de “verla feliz pero no con él”. Aclaró que debajo de las sábanas nunca pasó nada con ella y ella se lo agradeció. Pero añadió que el último día sí que tuvo intenciones pero fue él quien se negó. Algo que corrigió María que desveló lo siguiente: “No se quiso acostar con ella porque se acostó con Zayra en la habitación de al lado”, palabras que Mariona aplaudió por descubrirse lo “falso” que había sido con ella.

Seguidamente entró Mónica que aclaró que Adri no era su prototipo pero al conocerlo le atrajo cada vez más. Por su parte, Adri señaló que había sido “una ilusión dentro pero que no era su momento”.

Niko y Ruth llegaron con el esperado “perdón” y las críticas de sus compañeros

Niko y Ruth llegaron juntos al Reencuentro y también lo hicieron al Debate, en el que Barneda les advirtió que tenía imágenes para ellos que no les iban a gustar. “Estamos en el mejor momento de la pareja, hemos reforzado lo que fallaba de los dos”, empezó explicando ella.

Tras la emisión, Ruth sorprendió con algo que esperaban muchos: “He hecho mucha autocrítica, me he visto fatal y le he pedido perdón mil veces. Hemos estado en terapia para controlar mi boca que me pierde, y le pido perdón delante de todo el mundo”. A lo que Niko añadió que sí se habían puesto a prueba pero nunca se sintieron atraídos por nadie.

Seguidamente, les dejaron escuchar lo que dijeron sus compañeros sobre ellos. Los chicos llamaron “bienqueda, oscuro, y copiado de Javi” a Niko. Sobre lo que respondió que David fue a “limpiar su imagen”, que podrían haber ido a hablar con él y que tuvieron un encontronazo. Borja aseguró que ya se lo habían dicho a la cara.

También mostraron a Ruth cómo sus compañeras la llamaron “prepotente, que iba a quedar mejor que él y la novia de España”, algo que le hizo sonreír y subir la ceja.

Con ellos acabó la entrega pero no la edición porque Barneda anunció lo siguiente: “Hasta aquí el Debate final y el próximo miércoles tenemos a todas las parejas, con un bombazo inesperado que puede poner fin a una relación”.