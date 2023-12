Jennifer Aniston habló con Matthew Perry el día de su muerte: “Era feliz y estaba sano”

Jennifer Aniston quiere que la gente sepa que Matthew Perry “estaba realmente sano” antes de morir a finales de octubre. En el pasado tuvo graves problemas de adicciones que estuvieron a punto de costarle la vida. Con ayuda se rehabilitó y estaba limpio, según contó él mismo en un libro.

“Era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”, ha explicado en su primera entrevista tras la muerte del que fuera su compañero en Friends.

Habló con él poco antes de que falleciera. “Le envié mensajes de texto esa misma mañana al gracioso de Matty. No sentía dolor. No estaba sufriendo. Era feliz”, comenta a Variety.

“Quiero que la gente sepa que él estaba realmente sano y que estaba mejorando. Lo perseguía. Trabajó muy duro. Realmente se enfrentó a una situación difícil”, añade la famosa intérprete estadounidense.

Matthew Perry, el mítico Chandler Ning de Friends, falleció el 28 de octubre en su casa de Los Ángeles. Un empleado de la vivienda llamó a los servicios de emergencia al encontrarlo inconsciente en el jacuzzi, pero ni él ni los sanitarios pudieron reanimarlo.

La vivienda fue examinada en busca de sustancias que pudieran haber provocado la muerte del actor. No se encontró nada relevante. En la autopsia no se apreciaron restos de fentanilo o metanfetamina. No obstante, este primer examen no fue suficiente para esclarecer la causa de la muerte de Perry. Según TMZ, no será hasta dentro de unos meses cuando se pueda determinar con precisión qué fue lo que acabó con la vida del actor.

“Le echo muchísimo de menos. Todos lo hacemos. Nos hizo reír muchísimo”, dice Aniston, que espera que Perry pueda saber que “fue amado de una manera que nunca creyó que lo fuera”.