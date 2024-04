Los jueces de 'MasterChef' tiran de ironía con Broncano por su posible fichaje por TVE: “Vaya movida”

David Broncano recibió este miércoles en La Resistencia la visita de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, jueces de MasterChef que acudieron al programa de Movistar Plus+ para promocionar la nueva edición del talent culinario en TVE. Durante la entrevista, los invitados no dudaron en lanzar una broma al presentador por su posible fichaje por la cadena pública, el cual se decidirá presumiblemente este mismo jueves durante la reunión del Consejo de Administración, el primero con Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina tras el cisma vivido la semana pasada en la cúpula de al Corporación.

Todo se desató después de que Pepe Rodríguez bromeara con el asunto ante la pregunta de Jordi Cruz a Broncano sobre si se atrevería a participar en la edición Celebrity de su programa. “No... ¿de concursante? Ahí te tiras cuatro meses, ¿no?”, respondió el cómico, rechazando la propuesta por la extensa duración de las grabaciones.

Enseguida, el manchego saltó, tirando de sorna para comentar su reacción: “Hombre... no va a venir de presentador...”, soltó Pepe, provocando unos segundos de silencio en los que Broncano se dio cuenta de la pulla que le acababa de tirar. “Solo faltaba... claro, es que joder... ¡qué irónico eres!”, bromeó Rodríguez, al tiempo que ponía cara de circunstancias.

Broncano, ante la presencia de los rostros de TVE: “Vaya movida”

“Sabes que no lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: 'Vaya movida ahora con toda la movida...'. Pero se me había olvidado ya. Tienen que estar ahí todos los redactores de El Mundo pendientes: 'A ver, a ver...”, ironizó simulando que tecleaba con las manos. “Ah, no... de concursante”, recordó Broncano ante las risas cómplices de sus posibles futuros compañeros de cadena.

“Yo no, qué va, es mucho rato de grabación eso”, declinó el aún presentador de Movistar Plus+. “Pero es muy divertido. Lo pasamos tan bien”, insistió Samantha antes de que Jordi Cruz destacase que Broncano es “perezoso, tirando a gandulete”. “Tú aquí haces el programa justito. Si el programa dura una hora, tú estás aquí 65 minutos”, vaciló Pepe. “Pero el tiempo que estoy aquí estoy full focus”, se defendió el cómico.