Kiko Matamoros confiesa si acudirá a la mesa electoral que le ha tocado a pesar de estar exento por sus más de 65 años

Todo Es Mentira contactaba esta tarde con Kiko Matamoros para conocer el caso que había expuesto en sus redes sociales, en el que explicaba que había sido citado a una mesa electoral, a pesar de que el límite de edad para participar son los 65 años.

“El viernes recibo una citación diciendo que tengo que comparecer el día 23 a las 8:00 de la mañana en tal mesa como vocal suplente. Me extraña muchísimo porque voy a cumplir 67 años en diciembre. E intento ponerme en contacto con un teléfono que facilitan en la citación. Te juro que he llamado más de 50 veces, el viernes, el sábado...y nada”, empezaba relatando el colaborador televisivo.

Para continuar quejándose sobre el “mal funcionamiento de la Administración” que había tenido más errores según él: “He comprobado que también se está citando a gente menor de 18 años. Y me acaba de ocurrir otra cosa negativa, ha enviado la Agencia Tributaria a mi oficina bancaria un aviso para que me retengan todo el dinero de una nómina en base a una deuda que tenía hace 5 años, de la que dicen que he liquidado 1000 euros, y habré liquidado cerca de 600.000”, lamentaba. “Es una vergüenza que estemos funcionando así” reiteró.

Marta Flich le preguntó por si se presentaría finalmente a la mesa electoral: “No voy a acudir porque estoy exento. Ya lo he conseguido notificar por Internet por un contacto que no facilitan en la citación, si no que me lo han dado por otro teléfono. Lo curioso es que se lo notificarán a otra persona que tendrá 7 días para sus alegaciones no entrará dentro del plazo legal y estará exento también”.

Y acabó bromeando con un consejo: “Lo que le recomiendo a la gente es que desayune con tranquilidad y vaya a votar a partir de las 10 de la mañana porque el que tenga que comerse todo lo que ocurra a las 7...”, zanjó ante las risas de plató.