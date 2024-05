Kiko Rivera ironiza con lo mal que lo pasó en 'Supervivientes', y habla de cómo controla sus adicciones

Marc Giró recibió este martes en su Late Xou de TVE a Kiko Rivera, que se pasó por la cadena pública para promocionar su nuevo single Malibú y, de paso, hablar sobre su cambio de vida, ya alejado de la televisión y volcado en la música y en su faceta como streamer.

La entrevista arrancó con el invitado reconociendo una secuela positiva que dejó su paso por SV 2011: es capaz de dormir en cualquier condición, y habitúa a hacerlo en el sofá de casa. “Hace 12 años aproximadamente estuve en Supervivientes, ese maravilloso programa. Lo pasé muy mal, no volvería ni de visita, pero aprendí a dormir en cualquier sitio. Para mí esto [el sofá] es una maravilla”, comentó.

En su charla, Giró y Rivera tiraron mucho de humor para hablar del presente del DJ. Sin embargo, también abordaron asuntos serios como las adicciones que el hijo de Isabel Pantoja ha dejado atrás.

En un momento del programa, Kiko comentó que ha dado un giro a su vida y ahora su rutina es levantarse a las cuatro y media de la mañana: “Antes a esa hora estaba por la penúltima copa”, reconoció entre risas, dando pie a una pregunta directa de Marc Giro: “¿Has dejado todo tipo de estupefacientes?”. “Sí, gracias a Dios”, aseguró el invitado, al tiempo que el presentador admitió que en su caso, también: “Yo he bebido lo mío, aunque no creo que llegara a lo tuyo, pero te felicito”.

“Aprovechando que tocas ese tema, quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil porque sigo dedicándome a la noche. Yo aguanto, y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, [me voy] para el hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol”, afirmó Kiko Rivera, y el periodista lo confirmó: “Y luego viene todo lo demás. Es que es verdad”.

Fan de 'Cuéntame' y desconocido para su nuevo público

La conversación entre Kiko Rivera y Marc Giró también sirvió para revelar aficiones curiosas del invitado, como por ejemplo que se ha enganchado recientemente a Cuéntame y va por la novena temporada: “Me quedan tres capítulos para que muera Franco”, comentó.

“Que no te encuentres escenas de tu propia familia...”, planteó el presentador, a lo que Rivera dijo: “Me da igual. Puede pasar algo con mi padre, pero eso lo tengo superado”. También se puso sobre la mesa que en la serie de TVE posiblemente hayan sonado canciones de su madre Isabel Pantoja: “Es la mejor artista de este país. Los problemas familiares que yo tenga, he aprendido la lección y se quedan en casa”, dijo, evitando profundizar en su conflicto.

Además, el DJ celebró el éxito cosechado por su último tema viral El Mambo que le ha abierto a un público que es totalmente ajeno a sus tramas familiares: “El otro día me pasó una cosa muy llamativa con Marina Rivers. Me dijo que ella no sabía quién era yo, que me había conocido en TikTok por la canción. No sabía nada, no tenía ni idea de Cantora. Y me sentí orgulloso”.