laSexta da las claves de su 'Gabinete de crisis', con Emilio Doménech 'Nanísimo' avistando catástrofes en España

laSexta ha avanzado las claves de Gabinete de Crisis, su nuevo programa. Emilio Doménech, joven periodista especializado en política estadounidense y muy conocido en redes sociales bajo el sobrenombre de Nanísimo, debuta como presentador de televisión con este formato, que combina periodismo, divulgación científica y entretenimiento.

El espacio, que todavía no tiene fecha de estreno, analiza en 6 entregas cómo de preparados estamos en España ante 6 potenciales catástrofes que podrían poner fin a nuestro modo de vida actual.

¿Qué pasaría si las costas de Cádiz, Huelva o Málaga fueran azotadas por un tsunami? ¿Son seguras nuestras centrales nucleares? ¿Si una tormenta solar destruyera todos los dispositivos electrónicos y ocasionara un gran apagón, cómo restauraríamos el suministro eléctrico en los hogares, hospitales, sistemas de comunicaciones…? ¿Pueden las bacterias volverse inmunes a los antibióticos? ¿Serán las superbacterias las culpables de la siguiente pandemia global?

El periodista millennial cambia los directos de sus sesiones de streaming y se pone por primera vez a los mandos de un programa de televisión en abierto para responder a estas preguntas. Situaciones difíciles de imaginar que parecen sacadas de películas postapocalípticas, pero sobre las que la comunidad científica viene avisando desde hace años.

Un formato con el lenguaje de las redes y la TV

Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Newtral (El Objetivo, Dónde Estabas Entonces, Los Borbones) Gabinete de Crisis fusiona dos lenguajes: el de las redes sociales y el de la televisión. El resultado es un híbrido que aprovecha la experiencia en comunicación que ha adquirido Nanísimo como streamer a lo largo de los años y su habilidad para conectar con el público. El programa pretende colocar al espectador “dentro” del propio ordenador de Nanísimo, situándole así en el centro de la acción.

A nivel visual, Gabinete de Crisis innova en el empleo de gráficos 2D y 3D integrados en el entorno con el fin de explicar fenómenos complejos de una manera sencilla y espectacular, por ejemplo, Emilio tiene en su plató una mesa de trabajo capaz de crear entornos virtuales y figuras tridimensionales que obedecen en todo momento sus indicaciones de voz.

El espacio podrá verse en laSexta y también a través de Atresplayer y, fuera de España, en la versión internacional de la plataforma.

Nanísimo presenta su primer programa en TV

Emilio Doménech (Alcoy, 1990) es periodista y streamer especializado en cultura pop y política estadounidense. En su canal de Twitch y en el resto de redes se le conoce más como Nanísimo, donde mantiene un perfil público muy activo.

Su debut en el periodismo fue en la revista Vanity Fair como cronista de la vida de las celebrities hollywoodienses; luego ficha por El País para llevar la sección semanal ‘Youtuberland’, en la que informaba sobre temas de actualidad y política a través de vídeos cortos.

En 2019 se incorpora a Newtral, cubriendo desde Nueva York la actualidad estadounidense y la última etapa de la era Trump en la Casa Blanca. En 2020, la pandemia, las protestas por la muerte de George Floyd y las elecciones presidenciales le llevan a colaborar semanalmente con laSexta en los programas Al rojo vivo y El Objetivo.

Capítulo 1: Tsunami

La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo

Las placas tectónicas que duermen en el lecho del mar Mediterráneo y del océano Atlántico amenazan el litoral sur de la península ibérica. El día que una de las fallas despierte, desatará contra nuestras costas su enorme fuerza destructora. Emilio descubre que ni tan siquiera sería la primera vez que viviríamos en España algo así. En 755 Huelva y Cádiz quedaron arrasadas por olas que superaron los 15 metros de altura. Emilio viaja a la ciudad de Cádiz, a Chipiona y a Málaga para reunir a su particular ‘Gabinete de Crisis’ y averiguar qué medidas se están tomando para evitar el peor escenario posible.

En este capítulo, Emilio entrevista a María Belón, superviviente del tsunami del Índico de 2004; Antonio Pazos, director del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando; María Eugenia Petit-Brey, historiadora de la Universidad de Sevilla; Juan Ochoa, periodista de la Cadena Ser de Cádiz; José Manuel Calvo, coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz; Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica Nacional; Jorge Macías, desarrollador del software EDANYA para predecir los efectos de los tsunamis; y Paco Castro, técnico del ayuntamiento de Chipiona para la implementación del programa ‘Tsunami Ready’ de la UNESCO.

Capítulo 2: Contagio

¿Estamos preparados para la siguiente gran pandemia?

Emilio visita un survival zombi para medir sus dotes de supervivencia en un escenario apocalíptico… pero poco realista. Allí oye hablar por primera vez de un peligro mucho más terrorífico: las superbacterias. Bacterias resistentes a los antibióticos. Lo que significa que una infección provocada por un corte en un dedo podría llegar a costarnos la vida.

En este capítulo, Emilio se entrevista con Anna Yuste, superviviente de una superbacteria; Carlos Martínez Montañés, científico y descubridor de la vacuna contra la tuberculosis; María del Mar Tomás, médico microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña; Laura Marín, directora del grupo europeo de investigación a la resistencia bacteriana JPIAMR; Pilar Domingo-Calap, microbióloga e investigadora de la Universidad de València-CSIC; Bruno González-Zorn, director de la Unidad de Resistencia Antimicrobial de la Unidad Complutense de Madrid; Lucía de Juan, directora del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria; Pedro Álvarez, documentalista y experto en la peste de Sevilla; y Antonio López, coordinador del PRAN en Salud Humana.

Capítulo 3: Accidente nuclear

¿Podría fallar el reactor de alguna de nuestras centrales nucleares y provocar un Chernóbil en suelo español?

En España tenemos cinco plantas nucleares que aportan el 20% de la energía que consumimos en nuestros hogares y nuestra industria. En general, son instalaciones seguras. El último gran accidente fue el de Fukushima en 2011. Pero, como dicen todos los expertos, la seguridad al cien por cien no existe. Para comprobar el grado de seguridad de nuestras centrales, Emilio viaja a Tarragona para visitar una parte de Vandellòs II, analiza en Cáceres cómo podría afectar al medio ambiente un escape radiactivo procedente de la central de Almaraz, y en el Hospital La Fe de València investiga los efectos de la radiación sobre la salud humana.

Emilio habla en este capítulo con Juan Carlos Lentijo, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear; Xavier Llambrich y Braulio Conejo, bombero y técnico de mantenimiento de la central de Vandellós I, la que sufrió el accidente más grave de nuestra historia; Alegría Montoro, responsable del Servicio de Protección Radiológica del Hospital La Fe; Germán Orizaola, investigador en ecología evolutiva en ambientes extremos de la Universidad de Oviedo; Cristina Rois, activista del grupo Movimiento Ibérico Antinuclear; Alfredo García, operador nuclear en Vandellòs II; Adela Muñoz, catedrática de Química y experta en radiación; y Montse Godall, jefa de Comunicación de ANAV.

Capítulo 4: Gran apagón

¿Podríamos vivir sin electricidad? ¿Durante cuánto tiempo podría mantenerse un hospital totalmente a oscuras? ¿Qué ocurriría con los pacientes ingresados? ¿Y con los neonatos?

El sol, la estrella sin la cual la vida en el planeta Tierra no sería posible, también puede ser el causante de uno de los peores cataclismos a los que podría enfrentarse la civilización moderna. La onda electromagnética generada por una tormenta solar podría provocar la destrucción instantánea de todos los dispositivos electrónicos que se encontrara a su paso, llevándonos irremisiblemente a un escenario de gran apagón donde no funcionaría nada: semáforos, trenes, satélites, hospitales, depuradoras, fábricas… Nada. Y, cuando Emilio lo descubre, se pone manos a la obra para encontrar soluciones. No se imagina un mundo sin consolas ni teléfonos móviles.

En esta entrega, Emilio se encuentra con José Luis Pérez-Pajuelo, director del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas; Jordi Amorós, responsable de la Oficina Técnica del Hospital Virgen los Lirios de Alcoy; Álex Marcuello, catedrático de Física de la Universidad de Barcelona; Miguel Herraiz, catedrático emérito de Física de la Tierra de la Universidad Complutense de Madrid; Isabel Serra y Pere Puig, matemáticos de la Universidad de Barcelona; David Ceballos, CEO de Cyberhut, la casa del futuro; José Segura, exdiputado socialista; y José Carlos del Toro, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Capítulo 5: Gran sequía

¿Cuánta agua nos queda en España antes de que empiecen los cortes masivos de suministro?

El agua es el recurso natural más preciado del que disponemos. El problema es que cada vez disponemos de menos. Los pantanos, humedales y ríos se secan, y la mayor parte de España está en un proceso ¿irreversible? de desertificación. En el desierto de Abanillas, en Murcia, Emilio comprende la gravedad del desafío que tenemos a las puertas de casa; y en Las Tablas de Daimiel contempla horrorizado cómo hemos sido capaces de aniquilar uno de los ecosistemas más vivos de Europa. Por último, visita Almagro, uno de los pueblos con mayores dificultades para abastecerse de agua potable.

En este capítulo Emilio habla con Raúl Serrano, Ismael Chaves y Nuria Rosell, vecinos de Almagro; también habla con Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Española de Meteorología; Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA en el ayuntamiento de Sevilla durante la gran sequía de los años 90; Víctor Castillo, profesor de investigación del CSIC; Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua; Salvador Sánchez-Carrillo, director del Grupo de Biogeoquímica de Ecosistemas del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC; Ana I. Caño, investigadora del Centro de Investigación Agrigenómica (CRAG) de Barcelona; Carolina Boix, investigadora del CSIC; y Jacobo Monereo, responsable de la finca de agricultura sostenible de La Junquera.

Capítulo 6: Ciberataque

¿Podría un ciberataque masivo “desconectar” una ciudad entera y provocar el colapso de todos los servicios esenciales?

La respuesta es sí. Al menos, de eso advierten los mayores expertos en ciberseguridad. Un ciberataque bien orquestado puede llevar a nuestra sociedad al ‘Zero Total’, un escenario en el que ningún servicio conectado a Internet funcionaría correctamente, y en el que recuperar la normalidad podría llevar meses. Emilio permanecía ajeno a que algo así pudiera ocurrir en España hasta que un hacker secuestra su ordenador y para devolverle el control le pide un rescate inasumible para él. La concienciación duele a veces.

Emilio se reúne en esta entrega con Nate Gentile, youtuber especialista en ciberseguridad; Román Ramírez, director de la RootedCON, el evento de ciberseguridad más importante de España; Rubén Santamarta, investigador de vulnerabilidades en infraestructura crítica; Enrique Pérez de Tena, responsable de Cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio; Andrés Soriano, director del Laboratorio de Ciberseguridad de Universae; Julio Mayol, director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación San Carlos de Madrid; y Juan María Cabo, jefe del Grupo de Ciberataques de la Policía Nacional.