Macarena Gómez desvela una curiosidad de 'La que se avecina': “Muchos se ríen para salir en las tomas falsas, exageran”

Macarena Gómez ha realizado en los últimos días unas curiosas declaraciones sobre cómo es su trabajo en La que se avecina. La actriz, que da vida a Lola en la serie de Amazon Prime Video y Telecinco, se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de 30 Monedas, serie de Álex de la Iglesia en HBO Max en la que también participa. Así pues, ha concedido una entrevista al podcast Animales humanos en la que habla de su experiencia en ambos proyectos.

La intérprete ha defendido que se toma muy en serio su trabajo en la comedia que estrenará muy pronto su temporada 14 en la plataforma de pago (mientras Telecinco emite en abierto la 13). Por ese motivo, reconoce que no le sienta muy bien que algunos compañeros de reparto en ocasiones no lo hagan, ya que puede suponer retrasos en los tiempos de la producción.

Preguntada por el motivo por el que se le ve tan seria siempre en las tomas falsas de La que se avecina, la andaluza reconoce que “no me suelo reír en las tomas falsas porque no me hacen mucha gracia”. “No me río tanto como el resto de la gente”, matiza, dejando clara su preocupación por no entorpecer el trabajo del resto de equipos que forman parte de la serie.

“No te puedes enfadar, hoy es uno y mañana otro”

“No puedo evitar pensar en el coche de la producción cuando estoy rodando siempre”, sigue explicando, desvelando que, por este motivo, en más de una ocasión ella misma ha perdido trenes o vuelos que tenía previstos.

Ibai Vegan, presentador del podcast, le pregunta entonces si esto le ha provocado alguna disputa con algún compañero: “Tampoco te puedes enfadar porque hoy es un uno y mañana es otro”, responde Macarena Gómez. “También tengo que decir que hay muchos que se ríen para salir en las tomas falsas. Exageran la risa porque saben que van a salir. Sí, eso lo se yo...”, remata la actriz.