Masi se sincera sobre su “marrón” en las posgalas de 'OT 2023': “Al principio sufrí bastante”

Han pasado casi dos meses desde la final de OT 2023, momento que una de las presentadoras, Masi, ha aprovechado para sincerarse sobre su papel al frente de las posgalas, una de las grandes novedades que introdujo el célebre talent musical en su salto a Amazon Prime Video.

Para empezar, la malagueña ha reconocido, en declaraciones al podcast Buenismo Bien, que el papel que acabó desempeñando en el programa no era exactamente el que ya se imaginó de primeras: “Cuando me ofrecieron el trabajo, pensaba que lo que iba a hacer era hablar con los concursantes cuando terminaran las galas, rollo: '¿Cómo lo habéis pasado?'. Todo esto en la academia, que era el formato que había antes, el chat, que era algo muy distendido y muy tranquilo”.

Sin embargo, la realidad fue muy diferente: “De repente, me encuentro con el marrón de que es un programa después de la gala, una posgala, en el escenario, delante de 1.000 personas de público. Todo esto mientras ellos [los concursantes] están destruidos porque se acaba de ir su colega, porque están nominados, porque le han dicho que muy mal... Lo que sea. Y llegó yo y digo: '¡Qué divertido fue lo del otro día, no?'”

Masi dice que llegó a sentirse una “payasa” durante las primeras galas, en las que sufrió mucha “incomodidad” por el planteamiento de la emisión. “Al principio lo sufrí bastante”, señala la también creadora de contenidos, pues ella “también estaba tocada” por las eliminaciones de los concursantes: “Acababa de estar en la green room con el [concursante] que se había ido, que estaba destruido, y yo: 'Venga, te va a ir genial. A tomar por culo, me voy a hacer otra cosa'”.

“Al público no le gustan las cosas nuevas”

Por si fuera poco, hubo seguidores acérrimos de Operación Triunfo que no vieron con buenos ojos cambiar el mítico chat por estas nuevas posgalas. “La gente pensaba que iba a ser el formato que ya conocía y era una cosa nueva. Y al público lo que le pasa es que no le gustan las cosas nuevas. Aunque lo anterior no te gustase tanto, si te lo cambian. lo que tú pensabas que iba a ser, dices: 'No me gusta'”, apunta Masi al respecto.

A juicio de la presentadora, “la gente quería algo más distendido, no tan programa otra vez”, y eso llevó a que más de un fan de OT cargara sus tintas contra este cambio a través de las redes sociales. Algo que terminó por afectar a Masi, que tuvo que leer “mucha mierda” al principio. “Me da pena. Siempre he sido fan de OT y he visto siempre OT con Twitter abierto porque es divertido, pero cuando empecé a trabajar ahí dije: 'Chao'. Desde entonces no miro Twitter. No me lo he quitado, pero no lo miro jamás. No lo tengo en el móvil y no lo pienso mirar más. Soy mucho más feliz”, afirma.

Pese a todo, la malagueña terminó la edición con buen sabor de boca, pues, según ella, las críticas iniciales hacia las posgalas terminaron convirtiéndose en elogios hacia el cambio y hacia ella misma. “La posgala ha terminado gustando y todo el mundo habla maravillas de mí. Yo estoy superagradecida”, dice Masi, que pese a que lo pasó mal durante “bastantes días”, al final acabó “aprendiendo muchísimo” de esta “aventura fuerte” que ha sido para ella OT 2023.