Mediaset lanza ya en Telecinco su apuesta por 'El Desmarque', su nuevo sello deportivo

La temporada televisiva no ha comenzado, pero la futbolística sí. Y por eso Mediaset no espera más y lanza ya, este mismo lunes 21 de agosto, su nueva apuesta deportiva con el sello de El Desmarque, tras anunciar sus fichajes y confirmar lo adelantado por verTele: JJ Santos no seguirá como presentador.

Mediaset da a conocer la revolución de sus deportes en Telecinco y Cuatro, con fichajes y cambios

Más

El grupo había intensificado la promoción de este nuevo sello en las últimas dos semanas, y desde este mismo lunes puede verse el resultado, pero sólo en Telecinco y no en Cuatro.

Como puede comprobarse ya en la parrilla oficial de Mediaset, al consultar la de Telecinco aparece Eldesmarque Telecinco de 15:30 a 15:35 y de 21:55 a 22:00 horas, dos microespacios de 5 minutos que antes ocupaban los Deportes del canal. Sin embargo, en la programación de Cuatro sigue mostrándose Noticias Deportes Cuatro, por lo que de momento parece que el cambio se efectuará sólo en Telecinco.

En esta nueva apuesta, que intenta dar valor a la marca deportiva 'El Desmarque' que Mediaset compró en 2018 por más de 10 millones de euros y ya tenía una ventana en su programación en late night con El Desmarque de Cuatro, lo más llamativo son los fichajes de Joseba Larrañaga y de Lucía Taboada, que se suman al equipo de presentadores (con cambios) que siguen integrando Manu Carreño, Ricardo Reyes, Luis García y Matías Prats Chacón.

Así serán los nuevos Deportes de Telecinco y Cuatro

En el comunicado que mandó Mediaset, la compañía ya detalló cuáles serán los nuevos nombres, y los presentadores, de sus espacios de deportes tanto en Telecinco como en Cuatro:

'El Desmarque Telecinco':

A mediodía: Manu Carreño .

. Por la noche: Manu Carreño .

. Fines de semana: Matías Prats. Se mantiene.

'El Desmarque Cuatro':

A mediodía: Lucía Taboada y Luis García . En torno a las 14:45-15:00 horas, y ampliará su horario.

. En torno a las 14:45-15:00 horas, y ampliará su horario. Por la noche: Ricardo Reyes . Mantendrá su horario de emisión.

. Mantendrá su horario de emisión. Fines de semana: Joseba Larrañaga. En las dos ediciones.

Además, Mediaset también explicó que por la noche Cuatro ofrecerá 'El Desmarque de medianoche', una ampliación de El Desmarque de Cuatro que ya emite la cadena y que “amplía sus emisiones para dar mayor cobertura a la información de los encuentros de liga y competiciones internacionales que se disputan de lunes a viernes”.

Como adelantamos en exclusiva, esta reestructuración supone que JJ Santos deja de presentar los Deportes de Telecinco tras 17 años, aunque se mantiene como jefe de Deportes y también como presidente y consejero delegado de Supersport, la productora de Mediaset que se encarga de sus producciones deportivas.

Tampoco seguirá como presentador José Antonio Luque, sobre el que dicho comunicado explicó que “continuará al frente de la narración de los encuentros de la Europa League y de otros eventos deportivos, así como de la edición de diversos contenidos”.