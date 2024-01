'La mejor generación', otro programa musical sin nada nuevo que “cantar” a pesar del entusiasmo de Lara Álvarez

Este lunes, las cadenas inauguraban el 2024 con una semana llena de estrenos en su prime time. El primero de ellos lo protagonizaba La mejor generación en Telecinco, un concurso musical presentado por Lara Álvarez que competía con la Gala 6 de OT 2023 en Prime Video. Un drama para Gestmusic al ver enfrentados a dos de sus productos que, además, al zapear y verlos seguidos evidenciaba más que nunca el colapso de programas de canciones que estamos viviendo en nuestra televisión.

Escogemos a los nuevos artistas en OT, a otros más en La Voz, al mejor dueto en Dúos increíbles, al mejor imitador de cantantes en Tu cara me suena y ahora les escuchamos cantar hits de las siete últimas décadas en La mejor generación.

Una apuesta que, además, suena a ya vista tras La mejor canción jamás cantada, aquel programa que emitió La 1 en 2019, también producido por Gestmusic con exconcursantes de OT, que escogía el mejor tema de todas las décadas. ¿Os suena? Porque al final todo acaba pareciendo lo mismo pero distinta mecánica (o casi la misma).

La mejor generación no tiene la culpa pero es la gota que colma el vaso. Más cantantes, interpretando las mismas canciones de siempre, en un formato que pedía más ritmo porque hasta Lara preguntaba a Pablo Carbonell si se había dormido en una de sus actuaciones. Seguro que parte de la audiencia lo hizo porque si en algo acertó el programa era en incluir un “trivial” entre las actuaciones, pero llegó una hora después del arranque.

También el entusiasmo de la presentadora sumaba: “Estar aquí presentando este programa es un sueño cumplido, llevo mucho tiempo queriendo formar parte de un programa como este y desde hoy haré todo lo que esté en mi mano para que disfrutéis”, decía al arrancar. Pero la ilusión no es suficiente en televisión porque cuando llega a la pantalla algo nuevo pero con sabor a viejo algo falla. Cuando un estreno sabe a “visto” aburre. Y cuando un concurso de cantantes ya no tiene nada nuevo que “cantar” no suena nada bien.

El triunfo de Melody y Roko en la primera entrega

La mecánica del programa enfrentaba a tres generaciones representadas por tres cantantes y un capitán. La de los más jóvenes contó con Maverick, Marta Sango e Izan Llunas, bajo la capitanía de Esperansa Grasia y el nombre de los “Streamers”. Los siguientes eran los “Casetes” que, bajo el mando de Ana Morgade, estaban Roko, Aníbal Gómez y Melody. Y los veteranos o “Vinilos” eran Marta Sánchez, Pablo Carbonell y Sole Giménez, capitaneados por David Fernández.

En la primera ronda homenajearon a los años 60 con Sango cantando el Black is black; Pablo interpretando el Flowers in the dirt de los Beatles y Aníbal versionando El partido de futbol de Rita Pavone. La ganadora fue la primera del grupo de los más jóvenes.

Para la década de los 2000 Roko interpretó de forma brillante el Malo de Bebe, Sole cantó a ritmo de El canto del loco e Izan acabó versionando a Maroon 5. Pero poco tuvieron que hacer frente a una Roko que arrasó en votos.

Maverick, Melody y Marta Sánchez protagonizaron los 80. Melody provocó las lágrimas de la presentadora con su versión de Y cómo es él de Perales. Ella fue la que enamoró al público y se llevó el triunfo.

Con la suma de todos los puntos, la mejor generación y los campeones de la noche fueron los “Casetes” gracias a las actuaciones de Roko, Aníbal Gómez y Melody.