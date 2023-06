Raquel Bollo contraataca desde 'Fiesta' a María Patiño, con dardo por el final de 'Sálvame'

Sálvame ya se ha despedido para siempre de la tarde de Telecinco, pero sus polémicas siguen coleando. La última se ha abordado este fin de semana en Fiesta, desde donde Raquel Bollo quiso responder a María Patiño por un mensaje que la presentadora le lanzó en una de las últimas emisiones del magacín de La Fábrica de la Tele.

Raquel Bollo contesta a Belén Esteban con su mítica frase por acusarla de "meter mierda" en 'Supervivientes'

Más

En el programa del pasado 20 de junio, y aprovechando que Josep Ferré estaba caracterizado como Bollo, Patiño sacó la cara por su compañera Belén Esteban tras el cruce de declaraciones que había mantenido con la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo a propósito de la participación de los hermanos en Supervivientes. La también conductora de Socialité la llamó “chantajista emocional” y “manipuladora”, entre otras cosas.

Este domingo 25, Fiesta recuperó los vídeos de Sálvame y dio a Raquel Bollo el espacio para contestar. “No sé si realmente María se dio cuenta de que no era yo”, comenzó diciendo entre risas, tras ver imágenes de Patiño dirigiéndose a la 'Bollo' de Josep Ferré.

La respuesta de Bollo, con dardo por el final de 'Sálvame'

“Yo no me considero ninguna chantajista emocional, la tristeza mía es que han tenido que pasar catorce años para que se den cuenta de lo malísima que soy, todo lo peor que soy, cómo me comporto en un plató... Me podrían haber echado hace tiempo”, añadió irónica Raquel.

“Yo ya me he cansado de contestar, de defenderme, de justificarme y para eso, como yo digo, hay un juzgado”, lamentó Bollo, que recordó que lleva tiempo fuera de la órbita de Sálvame: “Yo hace dos años me fui y no hace mucho me pidieron volver, pero mi decisión fue no hacerlo. Cuando mis hijos entraron en Supervivientes también se me llamó para colaborar y decidí no hacerlo. Mi tema de juzgados sigue para adelante, incluso alguna demanda ya se ha ganado. A raíz de ahí soy una persona malísima y no se puede hablar conmigo”.

La colaboradora de Fiesta deslizó además que desde el magacín han intentado provocarla: “Vosotros mismos me habéis traído a gente para que yo salte, lo habéis aplaudido, lo llamabais momentazo, y hoy parece ser que soy lo peor del mundo”.

Finalmente, respecto a lo dicho por Patiño, Bollo prefirió no seguir participando en cruces de acusaciones con Sálvame ya finalizado: “Contestarle cuando no están, cuando no lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora”, zanjó con contundencia.