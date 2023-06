Raquel Bollo contesta a Belén Esteban con su mítica frase por acusarla de “meter mierda” en 'Supervivientes'

A cada madre le duelen sus hijos. Eso es, en esencia, lo que Raquel Bollo ha querido transmitir a Belén Esteban desde Fiesta.

El origen de la disputa es más sencillo de lo que parece. Isa Pantoja y Alma Bollo –hija de Raquel– acabaron a gritos en Supervivientes el pasado martes. Que sean primas no ha ayudado a destensar la situación sino más bien lo contrario, y la madre de los hermanos Cortés también ha entrado en el conflicto para arropar a los suyos, algo que la la tertuliana de Sálvame ve innecesario.

Belén Esteban cree que su excompañera, con la que tiempo atrás exhibió muy buena relación, debería haberse quedado al margen porque sus hijos “ya son mayores” para defenderse solos. En lugar de ello, dice, se ha dedicado a “meter mierda”, y eso no ha contribuido a traer la paz.

Aunque la de Paracuellos reconoce que “los hijos duelen mucho”, y asegura que no tiene “ningún problema” con Raquel, se encargó de recordar en el Deluxe el motivo por el que Manuel Cortés salió de Supervivientes. No es porque, como dice Raquel, Isa Pantoja boicoteara su concurso, sino porque tuvo un problema médico: “Manuel está fuera del programa porque cogió una infección”.

Después, pasó a la carga para poner de manifiesto su desconecto con la actitud de Raquel, tanto al proteger a sus hijos como al criticar a Isa Pantoja.

“Sé que se va a enfadar conmigo, pero bueno. Creo que los niños son mayores para hablar con su prima y creo que ella [Raquel Bollo] ha metido mierda donde no la tenía que haber metido. Yo sé que Raquel ha querido mucho a Isa Pi, y me ha sorprendido mucho su reacción. No me gustó nada”, esgrimió la tertuliana.

Raquel respondió este sábado desde Fiesta. “A Belén la quiero muchísimo. Respeto su opinión pero no la comparto”, dijo con mucha diplomacia antes de utilizar la que posiblemente sea la frase más famosa de Belén Esteban: “Lo único que comparto con ella es que yo, por mis hijos, mato. Es una frase muy suya y creo que cualquier madre mata por sus hijos. Eso no quiere decir que yo no vea las cosas [malas] de mis hijos”.

Minutos después, incidió en su mensaje para que quedase totalmente claro y le dejó un recado: “Yo por mis hijos también mato. Creo que no he hecho algo tan grave, y si hay algo en lo que no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo”.