Sandro Rey critica a Jorge Javier y ofrece a Telecinco un programa exitoso: “No como el de Tárrega. Es nefasto”

¿Se acuerdan de Sandro Rey? El vidente se hizo famoso hace más de una década participando en diferentes programas de televisión, pero, tras apuntalar su carrera en los platós de Telecinco, en realities como Mira quién salta y Gran Hermano VIP, acabó desapareciendo casi por completo. No fue por arte de magia, sino por obra y gracia de algunos pesos pesados de Mediaset a los que señala directamente.

Responsabiliza de ello a Jorge Javier Vázquez y a Belén Rodríguez, tertuliana del histórico Sálvame Deluxe.

“Si hoy no estoy en Mediaset es porque ciertas personas me cerraron las puertas. Hablo de Jorge Javier y de Belén Rodríguez, por ejemplo. A mí ellos me vetaron de Telecinco”, comenta en una entrevista concedida a El Mundo.

“Cuando yo estaba en Gran Hermano, él decía que yo era la persona más mala del mundo después de Zapatero. Pero aquí el único malo es él. Y ahora ahí está, en el sofá con la mantita. Le auguro un futuro largo allí, con ese burro en su jardín, mirando el cielo o la tele”, sentencia el vidente catalán.

Además de señalar al presentador, que pronto volverá a Telecinco con el programa Cuentos chinos, Sandro Rey se muestra igual de rotundo con la tertuliana.

“Si hablamos de personas malas, ahí está Belén Rodríguez”, declara. “Ella me metió al congelador. Eso pertenece a la magia negra. De hecho, ella lo reconoció en un Deluxe. ¿Y sabes qué le pasó al día siguiente? Se cayó en la bañera y se rompió la tibia y el peroné. La gente que juega con fuego se quema”, sugiere.

El vidente presenta ahora el programa esotérico El futuro en tu mano, que “se emite en los canales nacionales de la TDT”. Se considera “mediático”, el “rey del trending topic”, y está convencido de que podría tener un formato “de gran audiencia” en Telecinco.

“Si yo pudiera hacer mi programa de madrugada en Mediaset claro que lo haría. Estaría encantado y estoy segurísimo de que funcionaría”, sostiene el entrevistado antes de tirar por tierra La vida sin filtros, el programa de Cristina Tárrega que no ha hecho más que agrandar la crisis que vive Telecinco.

“Yo le garantizo a Mediaset que, si me llaman, yo logro hacer un programa de gran audiencia. No como el de Cristina Tárrega. Ese es un programa copiado de otros programas. Durará dos telediarios. Tiene un 8% de share. Es nefasto”, opina el vidente, que no se corta ni un pelo al hablar, a pesar de que ya se ha desprendido de su característica coleta.