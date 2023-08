Agreden a un equipo de 'Fiesta' en un evento taurino: “Sólo he visto gritos y golpes al cámara”

Un equipo de reporteros de Fiesta fue agredido este sábado mientras informaba en directo de la polémica taurina surgida en la localidad madrileña de Villavieja del Lozoya.

'Así es la vida' se despidió de su director: "Esto es un 'hasta pronto'. Te queremos"

Más

Según el programa, la periodista Silvia Álamo y el camarógrafo Mariano Gutiérrez fueron acosados y agredidos por la persona que guiaba a unos bueyes en la estrecha calle donde se encontraban los reporteros.

Hasta este pequeño municipio de la Sierra de Madrid se habían trasladado para informar del polémico encierro infantil en el que los niños tratan de sortear a los bueyes de pequeño tamaño que recorren las calles del pueblo. El partido animalista PACMA había pedido su cancelación y entre los vecinos también existen diferentes opiniones al respecto.

Los reporteros de Fiesta tuvieron dificultades para trabajar desde que llegaron a Villavieja del Lozoya, cuya alcaldesa se negó a hacer declaraciones. Pero los problemas surgieron cuando se preparaba la conexión en directo.

Por lo que se observa en las imágenes emitidas, un hombre que guiaba a dos bueyes de gran tamaño persiguió con sus animales a la reportera en la estrecha calle desde la que esta pretendía conectar con el magacín de Telecinco.

Instantes después, cuando el programa ya estaba mostrando las imágenes en directo de lo que ocurría, el hombre se abalanzó sobre la cámara y se perdió la señal. La periodista asegura que se produjo una agresión.

“He perdido la noción espacio temporal y sólo he visto gritos y golpes al cámara”

“Ese señor al que estamos deseando identificar por si tenemos que tomar alguna acción legal, nos ha reventado la cámara”, explicó el presentador Frank Blanco mientras se mostraba a los espectadores las imágenes de lo ocurrido.

Dadas las circunstancias, Silvia Álamo tuvo que intervenir por teléfono. Lo hizo minutos después de la agresión, cuando la Guardia Civil ya le había tomado declaración.

“Ese hombre me ha perseguido con los bueyes, era la segunda vez que lo hacía, supongo que para asustarme. Luego he perdido la noción espacio temporal y sólo he visto gritos y golpes al cámara. Ha agredido a nuestro compañero y a personas que han intentado defendernos”, relató por teléfono. En un momento dado, este u otro hombre se le acercó de nuevo y la periodista tuvo que pedirle que se alejara de ella.

“Queremos irnos de aquí cuanto antes”, señaló, “pero primero vamos a poner una denuncia ante la Guardia Civil”. Ahí acabó la conexión, con el equipo de Fiesta escoltado por los agentes de la benemérita.