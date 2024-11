Un tertuliano de Telemadrid llama “rata miserable” a Pedro Sánchez y le acusa de buscar “rédito político” con la DANA

Vicente Gil, tertuliano del programa Buenos días, Madrid (Telemadrid), llamó este lunes “rata miserable” y “narcisista sociópata” a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de la DANA. El contertulio, expresentador de Telemadrid y actual periodista en Okdiario, también acusó al presidente del Gobierno de buscar “rédito político” con la catástrofe en Valencia. De hecho, los presentadores del programa le pidieron que dejara de decir “barbaridades” y que también dejara los insultos a un lado.

Los ataques de Gil contra Sánchez se sucedieron durante todo el programa, aunque los mismos comenzaron alrededor de las 8:50 horas, cuando la presentadora del matinal, Raquel Pina, pidió al periodista valenciano y al resto de analistas un titular de las imágenes que dejó la tensa visita de los reyes, el líder del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado domingo a Paiporta, que terminó con Sánchez yéndose escoltado tras sufrir el lanzamientos de varios objetos y con Felipe VI y la reina Letizia quedándose a hablar con los afectados por la DANA.

Fue ahí, en esa ronda de titulares, cuando Gil aprovechó su turno para decir que el presidente del Gobierno es “un narcisista sociópata y un miserable que ha intentado sacar rédito político de todo esto”, discurso que mantuvo durante toda la emisión. “El presidente del Gobierno es una miserable rata cobarde que no quería estar [en Paiporta]”, dijo poco después para, acto seguido, justificar su tono: “Me vais a disculpar, y si no yo me retiro. Voy a expresarme como considero que debo expresarme porque estoy hablando con mis amigos de la infancia de Valencia, en Aldaya, en Paiporta, en Sedaví, en Chiva, y sé lo que están contando nuestros compañeros. Algunos, no todos”.

“Vicente, no puedes decir algunas barbaridades”

Tras volver a llamar “rata miserable” al líder del PSOE, el tertuliano también señaló a Mazón, al que acusó de estar “absolutamente noqueado” y “atontado” y ante una situación para la que “no está capacitado”. Además, tachó de “mediocres” a los políticos “de uno y otro lado que tenemos en España”. “En situaciones así lo que hace falta es liderazgo y gente, me vais a perdonar, con dos cojones que den al pueblo, a la gente que está desesperada, determinación, asuman riesgos, responsabilidades en sus decisiones, incluso con las consecuencias que sea. Y lo segundo, esperanza. Y eso es lo que no tenemos, en primer lugar, del señor Mazón, que está a por uvas. Y por parte del miserable del presidente del Gobierno”, aseguró.

Acto seguido repitió otra de sus acusaciones contra Sánchez, del que piensa que ha hecho un “cálculo político” de la DANA. “Lo primero que piensa es 'qué bien, no vamos a hablar ya de la corrupción'. Y a continuación dice: 'A ver si vamos a por Mazón'”, aseguró al respecto el tertuliano, que en un primer momento no fue advertido por esta opinión. Sí lo fue minutos más tarde, cuando insistió en que, a su juicio, lo primero que pensó Sánchez de la DANA fue “qué bien, durante unos días vamos a dejar de hablar de su mujer y de la corrupción”.

En ese momento, Ricardo Altable, presentador de Buenos días, Madrid, tomó la palabra para decirle que no podía decir algo así: “Vicente, no puedes decir algunas barbaridades que estás diciendo. Entiendo tu dolor y tu frustración como valenciano, pero decir que Pedro Sánchez aplaude y prefiere que haya pasado esto para que no se hable de su mujer es una barbaridad”. “Los ataques personales los dejamos para otro momento (...) Dejemos los insultos”, instó, por su parte, Raquel Pina.

Sin embargo, Vicente Gil no se retractó. De hecho, acusó otra vez a Sánchez de ver la DANA como “un intento de rédito político desde el primer momento”, y además afirmó que Margarita Robles, ministra de Defensa, “es indigna de dirigir a nuestros militares”. Durante sus encendidas intervenciones, el periodista también acusó a la AEMET de estar “está colonizada por enchufados del PSOE que fallaron en la previsión”. Incluso dio un golpe a la mesa mientras hablaba “de las putas competencias” del gobierno central y del gobierno valenciano.

“Bueno, vamos a bajar un poquito el tono”, le instaron sus compañeros, que más allá de los reproches de los presentadores, se mostraron comprensivos con Gil. El tertuliano, a su vez, aprovechó una de sus últimas intervenciones para lanzar otro ataque contra Pedro Sánchez: “Este tipo que preside el Gobierno no tiene moral alguna. Le pilla esto en la India haciéndose autobombo y dándose un baño de masas. Este el baño de masas que mide lo que puede hacer o no el presidente del Gobierno saliendo a la calle de verdad en España, sin escoltas”, dijo sobre lo ocurrido en Paiporta.