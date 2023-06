'Tu cara me suena' premió a Miriam antes de desvelar su secreto, y pulsó la bomba: el 'Escondidos' de Chenoa y Bisbal

Miriam Rodríguez es aun más líder de Tu cara me suena 10. La cantante gana la Gala 13 gracias a una impecable imitación de Anastacia en su noche más complicada y abre brecha en la clasificación general del concurso de Antena 3, que domina con cinco puntos de ventaja sobre Andrea Guasch.

Entrevista | Miriam Rodríguez se "libera" en 'Tu cara me suena': "'OT' me pilló más pequeña, más inmadura"

La artista salida de OT 2017, a la que entrevistamos la semana pasada, firmó este viernes 23 de junio su tercera victoria de la edición con el tema One day in your life. Es la segunda participante que más triunfos acumula este año, y sólo su compañera Andrea la supera en palmarés con cuatro galas ganadas.

El voto del público decidió en esta ocasión el resultado de la Gala 13 e impulsó a Miriam hasta el triunfo, después de que Alfred García se marcase un 'pleno al 12' del jurado por su imitación de Maneskin. Los espectadores coronaron a la gallega y 'hundieron' al catalán, que finalmente fue sexto en el ranking de la audiencia y tercero en la clasificación final de la noche.

La victoria de Miriam Rodríguez tiene aun más mérito si atendemos a lo que desveló Manel Fuentes al final de la gala. El presentador pidió permiso a la concursante para contar un “secreto” que el programa se había guardado durante toda la emisión: “No lo hemos dicho para no intimidar y no condicionar las notas, pero pocas veces he visto a alguien el mismo día de la actuación tan malito como está hoy Miriam. Lo ha pasado mal, pero mal”, aseguró el conductor de Tu cara me suena.

“Ha vomitado tres veces y estaba fatal”, agregó Manel, mientras la ganadora de la noche afirmó haberlo pasado mal durante la grabación: “Este programa para mí es una diversión. Hoy he sufrido un poco más de lo normal, pero aquí hemos venido a jugar. He salido para quemar todos los cartuchos que me quedaban”, dijo.

Para redondear su victoria, Miriam cedió su premio a Agustín Jiménez, el último en el ranking general, por el buen humor que contagia a todos sus compañeros: “Es una persona que nos hace reír cada día, que llega aquí con la mejor de las sonrisas. Te lo mereces”, le dijo antes de regalarle la posibilidad de donar dinero a su asociación elegida, que fue Payasos sin fronteras.

Pero para regalos, el que deparó el pulsador con la asignación de imitaciones para la Gala 14 del próximo viernes: Escondidos de Chenoa y David Bisbal. La nueva presentadora de Operación Triunfo presenciará en directo una actuación icónica de sus inicios musicales, que correrá a cargo de Andrea Guasch y su marido Rosco.

Alfred arrasa como Maneskin y Miriam 'clava' a Anastacia

El encargado de romper el hielo en la gala fue Alfred García, que tuvo el reto de ponerse en la piel de Maneskin. Una banda con la que comparte pasado eurovisivo, tal como comentó antes de salir al escenario: “Eurovisión es la producción más grande en la que he participado y es impresionante cuando lo vives”, contó a Manel Fuentes.

Su clave para imitar a Damiano David, el vocalista del grupo italiano, fue “echarle mucha cara”. Algo que le reconoció el jurado en sus valoraciones y en las posteriores puntuaciones, donde le dieron los cuatro doces por su interpretación de Beggin'. “Ha salido totalmente de su timbre y la actuación la ha clavado, ha sido perfecta”, elogió Chenoa.

También clavó su imitación Miriam Rodríguez, quien a la postre acabó arrebatándole el triunfo a su compañero de OT. Antes de actuar, la concursante se quitó presión asegurando que no se obsesiona con la tabla clasificatoria, pero lo cierto es que al final de la gala pudo consolidar su liderazgo.

Su interpretación de One day in your life puso en pie a Chenoa, que definió como “una animalada” lo que acababa de hacer la artista. También recibió elogios de Carlos Latre, que le dijo que “lo dificilísimo lo haces fácil”, e incluso de Manel Fuentes: “No puedo estar más feliz de haber visto lo que he visto sobre el escenario”.

Andrea Guasch y Jadel, la alternativa

Quienes también volvieron a mostrar un gran nivel en la decimotercera gala de Tu cara me suena 10 fueron Andrea Guasch y Jadel, segunda y tercero de la clasificación general de la edición.

Tras vencer la semana pasada, la actriz se enfrentó al reto de cantar una canción que escucha “desde que nació”, Close to you de The Carpenters. Una actuación que el equipo del programa hizo más especial si cabe incluyendo en la realización imágenes de Andrea de pequeña junto a su padre a modo de sorpresa.

El broche fue la presencia en las gradas de los padres de la concursante, a los que se abrazó al terminar de cantar sin poder evitar las lágrimas por lo especial que es el tema para su familia.

Jadel, por su parte, abordó otro género con su imitación a Rauw Alejandro con la canción Desenfocao. “Lo que hacéis ahí para mí es complicadísimo. Tú eres un perfeccionista, siempre intentas hacerlo a la perfección y creo que hoy lo has hecho bastante bien”, elogió Lolita.

Ambos gustaron tanto al jurado que recibieron la misma cantidad de puntos en la ronda de votaciones: 38. El encargado de desempatar fue Àngel Llàcer como presidente de la mesa, que se decantó por poner por delante a Andrea Guasch.

Josie, del “enfado” al regalo de actuar con Gloria Trevi

Entre las actuaciones más destacadas de la Gala 13, aunque no por su puesto en el ranking, encontramos la de Josie junto a Gloria Trevi con el tema Nos volvimos locos. El diseñador confesó su “enfado” inicial por tener que imitar a Guaynaa y no a la artista mexicana, pero terminó agradeciendo a Tu cara me suena “el regalo” de cantar con la cantante internacional.

Tras la actuación, Trevi declaró su amor por su compañero de canción, al que llamó “Josua”: “Me encantas, te amo. Te quedó espectacular y sé que a Guaynaa le va a encantar”. “Hemos remontado muchísimo, al principio era Gloria contra Gloria”, comentó entre risas Josie.

Uno de los retos de la noche recayó sobre Agustín Jiménez, que tuvo que imitar a Marujita Díaz con su tema El beso. Pese al parecido físico con la artista original que le sacó Susi Caramelo, el cómico volvió a llevarse una semana más la mínima puntuación del jurado y también del público, aunque como hemos comentado, sí pudo repartir el premio por el regalo de Miriam.

Otra 'leyenda' que pasó por el plató en la voz de una concursante fue Paquita la del Barrio, cuya imitación corrió a cargo de una Susi Caramelo que se metió tanto en el papel que acabó mandando al infierno “a todos los hombres del planeta”: “¡Abajo el patriarcado y viva Perú!”, exclamó para cerrar su interpretación actuación de Tres veces te engañé.

Del reto de Anne al 'flow' de Merche como Ptazeta

Anne Igartiburu, por su parte, se enfrentó a uno de sus grandes desafíos en Tu cara me suena 10: un cambio de sexo para imitar a F.R. David, intérprete del hit Words. La presentadora de televisión recibió buenas valoraciones, aunque a la hora de las votaciones acabó viéndose superada por “otros compañeros que lo han hecho un poquito mejor”.

Mejor le fueron las cosas a Merche, que tuvo que imitar a Ptazeta con el “training” de la artista original: “He aprendido la manera de moverme y de respirar. Tiene un fraseo superdifícil”, dijo antes de enfrentarse a la interpretación de Mami junto al productor del tema. Tras la actuación recibió el aprobado de la artista canaria, que se mostró agradecida por la imitación: “Ha sido impresionante, es un honor para mí”.

Eva Isanta, una 'Superstar' como Marta Sánchez

El broche a la Gala 13 lo puso Eva Isanta, que sorprendió como invitada con su imitación de Marta Sánchez. La actriz confesó estar “absolutamente cagada” antes de cantar el tema Superstar, pero lo cierto es que tanto el jurado como Manel Fuentes acabaron aplaudiendo y destacando su parecido.

“Marta Sánchez, que es historia de este programa y nos está viendo desde su casa, ha visto esta maravilla”, le dijo el presentador mientras los concursantes corearon su nombre. Como otros famosos, recibió la ya clásica invitación de Àngel Llàcer para participar en la próxima edición e incluso Manel se lo pidió de rodillas: “Me gustaría, sí”, respondió ella.

Así fue el reparto de votos de la Gala 13 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Alfred García: 48 (12)

48 (12) Miriam Rodríguez: 43 (11)

43 (11) Andrea Guasch: 38 (10)

38 (10) Jadel: 38 (9)

38 (9) Merche: 31 (8)

31 (8) Susi Caramelo: 27 (7)

27 (7) Anne Igartiburu: 26 (6)

26 (6) Josie: 20 (5)

20 (5) Agustín Jiménez: 17 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Miriam Rodríguez: 12

12 Merche: 11

11 Andrea Guasch: 10

10 Jadel: 9

9 Anne Igartiburu: 8

8 Alfred García: 7

7 Josie: 6

6 Susi Caramelo: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Miriam Rodríguez : 23

: 23 Andrea Guasch: 20

20 Alfred García: 19

19 Merche: 19

19 Jadel: 18

18 Anne Igartiburu: 14

14 Susi Caramelo: 12

12 Josie: 11

11 Agustín Jiménez: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Miriam Rodríguez: 260

260 Andrea Guasch: 255

255 Jadel: 249

249 Merche: 235

235 Alfred García: 232

232 Josie: 186

186 Anne Igartiburu: 181

181 Susi Caramelo: 144

144 Agustín Jiménez: 132

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras trece galas

El Pulsador de la Gala 14, con el regalo de 'Escondidos'

La gala cerró, como cada programa, con la selección de imitaciones para la semana siguiente. Y el mayor regalo del Pulsador llegó casi al final, cuando la pantalla mostró las fotografías de Chenoa y David Bisbal.

“Hombre, mira, muy bien”, reaccionó la jueza, que no tardó en desviar el foco hacia Àngel Llàcer. Recordemos que él fue profesor de interpretación en OT 1 y su clase de Escondidos es historia del formato musical. “Te toca dar clase a ti. Vas tú, yo no”, le dijo Chenoa. “Yo vi como nació el amor entre estos dos jóvenes, fui testigo de cómo nació allí”, recordó Llàcer mientras el público cantaba el estribillo de la canción.

La encargada de asumir el reto será Andrea Guasch, que pidió cantar acompañada por su marido Rosco, también cantante.