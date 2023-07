Atresplayer comienza a rodar 'Un nuevo amanecer', serie tragicómica de José Corbacho con Yolanda Ramos al frente

Atresplayer ha comenzado el rodaje de Un nuevo amanecer, su nueva serie. Se trata de una tragicomedia creada y codirigida por José Corbacho y protagonizada por Yolanda Ramos, reunidos de nuevo tras Homo Zapping.

Atresplayer, a por todas con 30 nuevos proyectos: 'Veneno 3', la vuelta de 'FoQ' y un musical con sello de Los Javis

Más

La actriz interpreta a Candela, una reconocida actriz y figura televisiva que, debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, acaba en un centro de desintoxicación en el que descubrirá el origen de sus adicciones, pero también encontrará la oportunidad de coger las riendas de su vida, enmendar sus errores y empezar de cero.

Así, se propone un contraste entre dos mundos muy diferentes: el de una clínica de desintoxicación, donde el personaje protagonizado por Ramos se muestra como un pez fuera del agua, y el mundo de la televisión, donde se desvelan los entresijos de un talent show y una ácida visión de esta industria. Todo ello para hablar sobre temas de actualidad como las adicciones y la salud mental.

El reparto completo, con Cecilia Freire y Abril Zamora

Junto a la intérprete, el reparto de esta producción se integra de nombres como Cecilia Freire (Velvet), Vicky Peña (14 de abril. La República), Ágata Roca (Las del hockey), Pau Durà (Heridas), Abril Zamora (Todo lo otro), Alicia Falcó (Las buenas compañías), David Selvas (La Riera), Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez y Mirela Balic, entre otros, completan el reparto de la serie. Además, la ficción contará con alguna que otra colaboración especial o cameo.

Con el rodaje ya iniciado, las grabaciones de Un nuevo amanecer se extenderán durante las próximas semanas en Barcelona y alrededores. En total, contará con 8 episodios de 30 minutos. Además de creador, Corbacho se reparte la dirección de los episodios con Belén Macías, escritos por Enric Pardo y Rafel Barceló se encargan del guion.

De la producción se encarga Atresmedia Televisión en colaboración con Espotlight Media, con Montse García, Anxo Rodríguez y Paula Cobo en la producción ejecutiva de la ficción.

Así es 'Un nuevo amanecer'

Candela, reconocida actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal (separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella), ni profesional, que cada vez es más desastrosa.

Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público Un nuevo amanecer.