Rainn Wilson afirma que fue “infeliz” durante sus años en 'The Office': “Nunca fue suficiente”

La versión estadounidense de The Office puso punto y final a su andadura por NBC en 2013. Ha sido una de las ficciones más exitosas de las últimas décadas y con su inclusión en catalálogos de plataformas como Netflix, aún sigue viva.

Por ello, la últimas declaraciones de Rainn Wilson en el podcast de Bill Maher Club Random han sorprendido a muchos de los seguidores de la serie: “Cuando estaba en The Office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente”, emepzó confesando el actor que daba vida a Dwight Schrute.

El intérprete reflexionó sobre sus problemas de salud mental durante esas nueve temporadas: “Pensaba que estaba en una gran serie, que le encantaba a la gente pero yo no la estaba disfrutando. Me preguntaba por qué no era una estrella de cine, por qué no era el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell, por qué no tenía una carrera en el cine”.

Wilson lamentó no saber apreciar el momento que estaba viviendo: “Estaba ganando cientos de miles de dólares y era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente”.

Cabe recordar que el actor compartió protagonismo en la serie con John Krasinski y Steve Carrell, cuya fama también creció después de protagonizar la comedia. Carrell protagonizó películas como The 40-Year-Old Virgin, Little Miss Sunshine, Knocked Up, Despicable Me y Crazy, Stupid, Love, mientras interpretaba a Michael Scott en la televisión. Mientras Krasinski se convirtió en una estrella de DC.

Mientras que tras The Office, Wilson participó en películas como Peep World, Cooties, The Boy, Smurfs: The Lost Village, The Meg, Blackbird y Weird: The Al Yankovic Story. Además de fichar por series como Star Trek: Discovery, Mom, Transparent, Utopia y Dark Winds.

En la actualidad, el actor presenta su propio show Rain Wilson and the Geography Bliss en Peacok, donde viaja a diferentes ciudades del mundo en busca de la felicidad.