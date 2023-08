El creador de 'The Last of Us' habla del futuro de la serie y revela cuántas temporadas podría tener

The Last of Us tiene todavía mucho camino por delante. Lo ha confirmado su creador, Craig Mazin, que en una entrevista con The Hollywood Reporter se ha referido al futuro de la exitosa serie estadounidense de HBO Max.

La primera temporada de la historia que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey concluyó el pasado mes de marzo, pero los preparativos de la segunda han sido paralizados por la huelga de guionistas decretada en Estados Unidos. La plataforma cree que los nuevos capítulos se empezarán a grabar a comienzos de 2024, por lo que habrá pasado tiempo más que suficiente entre una y otra.

Al explicar las divergencias que suelen surgir por el presupuesto de las series, de esta y de todas, Mazin se refiere en sentido figurado al futuro de The Last of Us.

“Incluso si tenemos un debate principal sobre lo que se necesita para ejecutar una segunda, tercera o cuarta temporada, siempre sé que están haciéndolo de buena fe y que aprecian el valor creativo de la serie”, le explica al entrevistador, quien no desperdicia la oportunidad de preguntarle por el número de temporadas que tendrá la premiada ficción de HBO Max: “¿Habrá cuatro temporadas, como has sugerido?”.

“Fui consciente de que dije eso. Nunca se sabe. Pueden ser tres o cinco, pero cuatro parece un buen número”, asegura el director y guionista estadounidense.

No obstante, hace un importante matiz: que la primera temporada tuviera nueve capítulos no significa que el resto vayan a contar con el mismo número de entregas.

“Algunas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más”, aclara Mazin, para quien está claro que “la mejor noticia es que la audiencia quiere más”.

En cualquier caso, el objetivo, dice, no es satisfacer la demanda de los fans a costa de todo: “No complaceremos el deseo de hacer más [capítulos] simplemente por hacerlos más felices cuando escuchen cuántos episodios se anuncian. Y si no les gusta cuántos episodios hay en una temporada porque quieren más, está bien. Pero cuando todo esté dicho y hecho, creo que la sabiduría de cómo lo presentaremos quedará clara”.

Por que, al fin y al cabo, la calidad de la serie, el hilo argumental de The Last of Us, está por encima de todo, sostiene su creador. “No sé si alguna temporada tendrá la misma cantidad de episodios. Pero, sea cual sea, el número no es importante. Lo importante es que cuando llegan al final de la temporada, digan: 'Esta fue una buena temporada'”.