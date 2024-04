Wyoming responde a Ayuso tras la confesión de su pareja: “Es una cacería porque le cazamos una mentira tras otra”

El Intermedio abordó este martes lo último del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tal como ha informado elDiario.es, el 2 de febrero Alberto González Amador asumió ante la Fiscalía dos delitos contra la Hacienda Pública, al mismo tiempo que se comprometió a pagar más de medio millón de euros (los 350.000 que dejó de abonar en dos ejercicios del impuesto de sociedades, casi 25.000 en intereses y una multa de 140.000) y a aceptar una pena de ocho meses de prisión que no implicasen su entrada en la cárcel.

La confesión de González Amador desmonta las mentiras que Ayuso, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han pronunciado en el último mes y medio después de que elDiario.es informara sobre este asunto. El Intermedio repasó algunas de ellas en su entrega del martes tirando de hemeroteca.

Por ejemplo, el programa de laSexta recordó que Ayuso llegó a decir que era “falso” que su novio debiera dinero a Hacienda: “No solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe casi 600.000€ a pagar por intereses”. Y hace solo una semana, la presidenta regional también aseguró otras tres cosas: “Uno, que yo no mentí. Dos, que yo tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política”. Tras recordar esta declaración, Wyoming resumió la situación de Ayuso con una sola frase: “La verdad es que es una cacería; no hacemos más que cazarle una mentira detrás de otra”.