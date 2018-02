Cielos nubosos en el norte y nordeste de islas de más relieve

Los cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales predominarán en el el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, principalmente a primeras horas y en la segunda mitad del día; en vertientes sur de estas islas, intervalos nubosos.



En Fuerteventura y Lanzarote, cielo nuboso sin descartar alguna lluvia débil a primera horas, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste en la primera mitad del día.



En el mar habrá componente noreste fuerza 4 o 5, localmente 6 en costas oeste y sureste durante el día. Marejada o fuerte marejada en disminución. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo.



Previsión para este lunes por Islas:



LANZAROTE



Cielos nubosos al inicio, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa a primeras horas, a partir de mediodía tenderá a intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 20



FUERTEVENTURA



Cielos nubosos al inicio, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa a primeras horas, a partir de mediodía tenderá a intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a este al mediodía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 14 21



GRAN CANARIA



En el interior, norte y este de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte al inicio en vertientes noroeste y sudeste; en medianías y zonas altas girará a componente este por la tarde. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 14 20



TENERIFE



En el norte y este de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el nordeste durante la primera mitad del día y a últimas horas; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte al inicio en extremos noroeste y sudeste; en medianías y zonas altas girará a componente este por la tarde. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 15 21



LA GOMERA



En el norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte al inicio en cumbres y vertiente noroeste; en medianías y zonas altas girará a componente este por la tarde. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 16 20



LA PALMA



En el norte y este de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente al nordeste; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. Predominio de brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 14 20



EL HIERRO



En el norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte al inicio en vertientes noroeste y sudeste. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 10 14