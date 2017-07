Aguilar: "El equipo mantiene el bloque y eso hará que todo sea más sencillo"

El ala-pívot internacional del Herbalife Gran Canaria, Pablo Aguilar, ha afirmado este domingo que, pese a los cambios habidos en la plantilla este verano, el equipo mantiene el "bloque" de la temporada anterior, lo que posibilitará que "todo sea más sencillo" de cara al curso venidero.



"La mitad de los compañeros seguirán la próxima temporada y es importante mantener ese bloque de cara al futuro para que todo sea más sencillo. El club siempre ha hecho eso bien y este año no ha sido menos, y ahora habrá que esperar que los nuevos fichajes se adapten lo más rápidamente posible", ha señalado a Efe el jugador granadino.



"Siempre queremos mejorar, pero primero debemos conjuntarnos y después marcarnos los objetivos. Tenemos la ventaja de que a DJ (Seeley) ya lo conocemos como jugador y como persona, y ahora debemos confiar en que los demás se incorporen y acoplen cuanto antes para que el equipo alcance su plenitud al inicio de temporada", ha manifestado.



Pablo Aguilar, de 28 años, ha debido tomar dos importantes decisiones en las últimas semanas, en las que decidió seguir ligado al Gran Canaria y renunciar a integrar la lista de convocados del seleccionador español Sergio Scariolo de cara al próximo Eurobasket.



"Desde el principio, mi prioridad era seguir en el Gran Canaria y decidí no ejercer la cláusula para mi posible salida. El club también quería que continuase, con lo cual las dos partes estamos contentas, y ahora debo intentar hacerlo lo mejor posible para que el equipo pueda seguir creciendo a nivel deportivo", ha comentado.



"En cuanto a la selección española, fue una decisión dura y difícil, porque a todos nos gusta jugar con España, ya que probablemente tenemos la mejor selección de Europa, aunque consideré que este también era el verano idóneo para dedicarlo a recuperarme de mis molestias, y Sergio entendió y respetó mi decisión", ha asegurado.



En cualquier caso, Pablo Aguilar está muy feliz por el hecho de que otros dos compañeros de su equipo, los catalanes Xavi Rabaseda y Oriol Paulí, estén en los planes de Scariolo, que ha decidido incluirlos en una primera convocatoria de cara al próximo Campeonato de Europa.



"Para nosotros como compañeros y para el club es una satisfacción ver a Xavi y a Oriol convocados por la selección, porque es un premio al trabajo que han realizado durante el año. Ojalá al menos uno de ellos pueda ir al Europeo", ha remarcado.



De cara a esa competición, el ala-pívot granadino espera que España pueda luchar y conquistar la medalla de oro, aunque es consciente de los duros obstáculos que habrá que superar.



"Un Europeo es siempre muy difícil, porque hay equipos muy buenos. España ha demostrado desde hace tiempo que es de las mejores selecciones y para los rivales somos el rival a batir, y eso es un orgullo. Será un camino largo y estará lleno de 'piedras' por parte de nuestros adversarios, pero espero y deseo que ganemos el oro", ha dicho Aguilar.



De igual forma, el jugador, que cumplirá su tercera campaña en el Gran Canaria, ha analizado los rivales de su conjunto en la Supercopa a disputar en la isla en septiembre y en la primera fase de la Eurocup.



"El Madrid es siempre un rival complicado en cualquier tipo de partidos, pero nosotros tendremos la suerte de contar con todos los miembros del equipo desde el principio y jugaremos en casa, lo cual supone una motivación extra. Intentaremos volver a hacer un buen papel como el pasado año, pero sin presión ninguna", ha revelado



"En la Eurocup nos ha tocado un grupo muy difícil, con equipos con presupuestos altos y de gran nivel. Sabemos que va a ser complicado, pero en los últimos años nos hemos sabido sobreponer a los viajes largos y a rivales que a priori eran más potentes que nosotros, y debemos seguir esa línea ascendente en esta competición", ha indicado



Pablo Aguilar disfruta actualmente de unos días de descanso junto a su pareja, la jugadora del Spar Gran Canaria Estela Royo, después de haber estado al frente de una nueva edición de su Campus baloncestístico que lleva su nombre, dirigido a un nutrido grupo de niños de ambos sexos.



"Ahora mismo no pienso más allá de lo que es jugar y la mentalidad de entrenador no la tengo desarrollada. No sé si en el futuro cambiaré de opinión o no, pero no creo que el día de mañana sea entrenador", ha manifestado el jugador granadino.