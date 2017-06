Markovic: "Nuestro objetivo es ser competitivos"

Nenad Markovic, nuevo entrenador del Iberostar Tenerife, ha afirmado, durante su presentación como nuevo entrenador del equipo aurinegro, que el objetivo que persigue el equipo la próxima campaña es "ser competitivos".



"Yo siempre he querido entrenar en la Liga ACB y cuando surgió la opción de venir al Iberostar Tenerife no lo dudé", ha dicho Markovic, quien ha añadido que "he seguido mucho este año al equipo tinerfeño porque era uno de los posibles rivales que tenía en la Champions League.



Sobre la forma de juego, ha indicado que no cambiará mucho de cómo ha estado jugando el equipo en el último año aunque ha reconocido que algunos jugadores no seguirán y habrá que incorporar a otros con características diferentes "pero yo tengo unas ideas muy similares a las de Txus", ha añadido.



De lo que más le gustó del Iberostar Tenerife de la pasada campaña fue, según el técnico, "su modelo de juego, el compañerismo y generosidad en el juego del equipo. Txus jugaba con diez u once jugadores y todos aportaban mucho al juego".



Ha reconocido que "el listón está muy alto, pero ese nivel de exigencia es bueno. Estaría muy contento si trabajamos bien a lo largo de la temporada", ha agregado.



Dentro de los objetivos que se podría marcar ha hablado del playoffs por el título e intentar estar en la fase final de la Champions League.



"Sería un gran éxito conseguir estos dos objetivos", ha comentado.



Nada más llegar a la isla se le marcha uno de los jugadores referentes de la pasada campaña, Aaron Ddornekamp, que ha decidido ejercer su cláusula de salida.



"Es un jugador importante y se va a un equipo también muy fuerte. Que tenga suerte y nosotros a buscar alguien que ocupe esa posición", ha destacado.



Defensa-rebote-contraataque será la base de su juego y es por ello que ha destacado la importancia de fichar a un buen jugador interior, siempre que Bogris no continúe.