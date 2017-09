Rosco Allen: "Jugar en el Iberostar Tenerife es un gran paso en mi carrera"

Rosco Allen ha afirmado este miércoles en su presentación oficial como nuevo jugador del Iberostar Tenerife que fichar por el equipo lagunero es "un gran paso en mi carrera" y confía en seguir haciendo historia en la entidad que preside Félix Hernández.



El internacional húngaro llego hace unos días después de que su selección quedara eliminada en octavos de final del Eurobasket, y ya está a disposición de Nenad Markovic para preparar la Copa Intercontinental y el inicio de la Liga.



Allen, de 24 años y 2,06 metros de estatura, juega de ala-pívot, la campaña pasada militó en el Río Natura Monbús Obradoiro, y es un jugador al que le gusta jugar cara a canasta y atacar bien el uno contra uno.



El nuevo jugador del combinado canario, señaló que será el grupo el que logre los objetivos y destacó, ya en estos primeros días en la Isla "las buenas sensaciones" y comentó que "creo que podemos tener muy buena química".



"El equipo tiene una gran historia detrás y quiero seguir haciendo historia este año", reiteró Rosco Allen, "el año pasado jugué contra ellos en el Obradoiro y me di cuenta de que tenían un gran equipo, mueven muy bien el balón y defienden con mucha intensidad".



Sobre lo que podría ayudar al equipo, el internacional húngaro destacó que puede aportar "en el rebote y en el tiro, pero sobre todo en lo que me pida el entrenador. No me planteo objetivos individuales, más allá de ayudar al equipo a ganar en cada partido".



También habló del buen recibimiento del resto de los compañeros y valoró la química que puede haber entre todos: "Los compañeros me han acogido con los brazos abiertos", concluyó.