Xavi Rabaseda: "Mi objetivo es dar un paso adelante como jugador"

El alero del Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, que cumple su tercer año en el conjunto isleño, no había estado tanto tiempo seguido en una misma entidad, por lo cual se congratula de ello y recuerda que junto a sus compañeros Albert Oliver, Eulis Báez, Oriol Paulí y Pablo Aguilar es de los que más tiempo lleva en la plantilla.



"Mi objetivo es dar un paso adelante como jugador para sentirme más importante y ayudar más al equipo y conseguir ese pequeño plus. Es cierto que para mí los números individuales no son esenciales, pero mis sensaciones en la cancha deben ser buenas", ha afirmado.

Rabaseda ha manifestado que su equipo "está cada día mejor", aunque reconoce que "aún quedan muchas cosas que entrenar", y ha defendido que no deben tener más presión por disputar esta temporada la Supercopa y la Copa del Rey en casa.



"Cada día estamos mejor. Sí es verdad que tenemos muchas piezas nuevas y debemos entrenar bastantes cosas aún y asumir muchos conceptos de nuestro entrenador. Sobre todo, hay que enseñarle a la gente nueva la dinámica del equipo, cómo funcionamos y cómo nos gusta trabajar", ha indicado Rabaseda, que fue descartado para disputar el Eurobasket.



En declaraciones difundidas por el propio club, el alero catalán considera que, para el equipo, "es un punto a favor tener ya el equipo prácticamente al completo", lo que les permite conocerse mejor, al trabajar juntos todos los jugadores.



"Tenemos muchas piezas nuevas y hay que integrarlas dentro del grupo, como equipo y en el vestuario, para conseguir esa química que nos caracteriza en Gran Canaria", ha comentado.



En cuanto a la próxima disputa de la Supercopa, que el Herbalife Gran Canaria afrontará en la isla al igual que la Copa del Rey, el alero catalán considera que no supondrá necesariamente que exista una presión añadida.



"Puede ser un arma de doble filo por las ganas de jugar y de hacerlo bien delante de tus aficionados, y deberemos ir con pies de plomo ya que es una ventaja y al mismo tiempo no lo es. Hay que ser conscientes de lo que cuesta ganar un título, y será más difícil aún lograr dos seguidos, pero tenemos ambición e intentaremos conseguirlo", ha dicho.