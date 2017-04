El Tenerife pierde dos puntos de oro en el descuento

El CD Tenerife no ha podido aprovechar la derrota del Girona y los empates de todos los equipos de la zona de promoción para acercarse a la lucha por el ascenso directo. Aunque recorta un punto al segundo clasificado, la sensación que deja el final del encuentro en Los Pajarito es muy amarga.

Anthony 'Choco' Lozano adelantó a los suyos en el minuto 68 en un encuentro que parecía que no se les podía escapar a los blanquiazules. Pero cuando casi se estaba celebrando una victoria que, de producirse, recortaba hasta los cinco puntos la distancia con el segundo clasificado, Dani Calvo, en la última jugada, puso las tablas en el 92.



Los dos equipos depararon un partido con muchas interrupciones y poca continuidad en la circulación del balón, con pocas ocasiones para doblegar al rival y con menos acierto para mover el marcador.



Fue el centrocampista numantino Ruiz de Galarreta quien tuvo la primera ocasión, en un pase atrás de Capilla que no aprovechó. Disparó buscando el palo y se encontró una pierna de un defensor en la trayectoria (min. 3).



La réplica, y la ocasión más clara de esta primera mitad, la tuvo Amath cinco minutos después. Buscó bien la diagonal a la espalda de los dos centrales numantinos, pero disparó fuera a la media salida de Aitor Fernández.



Ruiz de Galarreta, en un partido de pelea en el centro del campo, tuvo la segunda ocasión rojilla. El Numancia volvió a buscar el pase atrás, en una internada por la izquierda de Dani Nieto, pero el centrocampista volvió a disparar contra la defensa (min. 21).



Un contragolpe de Aaron por la izquierda, que cortó Escassi en la línea de fondo, dentro del área, fue la segunda ocasión tinerfeña.



El Numancia pilló desprotegida la defensa visitante en un contragolpe en la que ni Ruiz de Galarreta ni Nacho acertaron, al cruzarse a tiempo la defensa y meter bien la mano el guardameta Dani.



En la reanudación, el Numancia empezó mejor que su rival y suyas fueron tres las aproximaciones en el primer cuarto de hora, que generaron cierto peligro en el área visitante.



Primero fue una combinación entre Dani Nieto y Capilla, que resolvieron bien los centrales tinerfeños; después una penetración de Pablo Valcarce, en la que pidió penalti por una carga pero se encontró con una tarjeta amarilla y después un disparo desde la frontal del incorporado Marc Mateu, que se marchó pegado al palo.



El Tenerife no tenía prisa, a la espera de su oportunidad y ésta llegó en un contragolpe de Aaron por la izquierda que aprovechó un desajuste defensivo numantino -Unai Medina no replegó y Dani Calvo estuvo lento en la cobertura- para centrar a la entrada de Lozano, que remató de cabeza al fondo de las mallas (min. 67).



En el sprint final, el equipo local mejoró en intensidad, pero le faltó claridad en los últimos metros ante un Tenerife que defendió su renta hasta que, ya en la prolongación, una falta indirecta lateral lanzada por Iñigo Pérez ha permitido a Dani Calvo marcar de cabeza y rescatar un punto para el Numancia.