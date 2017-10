Martí: "El Numancia es un equipo comprometido, ordenado y que sabe lo que hace"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha advertido de que el CD Numancia, rival de este sábado del conjunto blanquiazul, es "un grupo comprometido, ordenado y que sabe bien lo que tiene que hacer en cada momento".



El técnico insular ha analizado que esperan que el conjunto soriano les presione la salida del juego y trate de evitar que sus jugadores estén cómodos con el balón, aunque es un plantel que también es capaz de juntarse para no dejar espacios.



José Luis Martí ha adelantado que es probable que haya cambios en el once inicial, motivados por la cercanía del partido del pasado miércoles en Oviedo y, sobre todo, porque cuenta con jugadores que pueden suplir a los habituales "sin que se note".



"Trabajamos partido a partido, pero sí es cierto que en este encuentro hemos tenido menor tiempo de recuperación, aunque el cansancio y la fatiga es algo que no entra dentro de nuestro vocabulario", ha recalcado.



"La disposición del equipo puede ir variando conforme avanza el encuentro, teniendo los mismos jugadores sobre el terreno de juego. De hecho, los futbolistas ya conocen podemos funcionar de una manera y estar más por dentro, o bien viendo el fútbol más por fuera", ha relatado sobre el sistema de juego.



El entrenador ha adelantado que Bryan Acosta está disponible para jugar, después de haberse incorporado a los entrenamientos tras la concentración con la selección hondureña, y que las sensaciones de Juan Villar han sido "buenísimas en el último entrenamiento", aunque ha advertido de que no deben "forzar situaciones" en la incorporación al equipo tras recuperarse de su lesión.



"Sí es cierto que nos cuesta mucho cuando nos enfrentamos a un rival que apuesta por el juego directo, donde las segundas jugadas son la clave. Pero el principal problema estuvo con el balón, porque si nosotros somos capaces de tener el balón no va a haber ningún problema, ya que los chicos en cada momento presionan si tienen que hacerlo, se juntan rápido y se ordenan bien", ha comentado sobre el choque del miércoles ante el Real Oviedo (1-1).