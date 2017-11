Pako Ayestarán resta importancia a la pelea del jueves entre Rémy y Tannane

Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, ha restado importancia este sábado al incidente que protagonizaron el pasado jueves el francés Loïc Rémy y el marroquí Oussama Tannane durante el entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio de Gran Canaria.



El técnico vasco ha dicho que fue algo que "comenzó y acabó en el mismo momento en que se produjo, el jueves", por lo que ha reconocido los hechos, pero que al día siguiente hablaron con ambos futbolistas y todo "está finiquitado".



Ayestarán sí ha dicho que le hubiese gustado que esta situación no se hubiese sabido, máxime cuando se trataba de una sesión a la que no tenía acceso la prensa, pero tampoco quiere darle "más trascendencia" porque, a su juicio, es algo que "no va a mayores".



Cuestionado por el ambiente en el vestuario tras ese roce entre los citados jugadores, el vasco ha regateado la pregunta y ha dicho que "es bueno, dentro de esta situación en que los resultados no son positivos, porque las derrotas continuadas quitan confianza", haciendo alusión a la trayectoria del equipo en las últimas jornadas.



Rémy y Tannane, según publicó el diario Marca, se enzarzaron en una pelea el pasado jueves tras un pique entre ambos jugadores que acabó en trifulca, después de un balonazo que propinó el delantero francés al futbolista marroquí mientras éste realizaba flexiones.