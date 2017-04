Setién: "La influencia de los árbitros en los resultados aconseja ir hacia el VAR"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha valorado conseguir "un punto que nos da la permanencia de manera matemática", algo que considera "importante a falta de cinco jornadas".

Lectura del partido

"La primera parte el equipo ha merecido el resultado que ha obtenido. Hemos tenido más el balón que el Alavés, hemos tenido espacio y hemos llegado con claridad hasta su área" ha dicho el técnico cántabro.

A su juicio en la segunda parte han salido "desconectados". Los visitantes "apretaron más arriba" y trataron de impedir sacar el balón a los amarillos. "A pesar de ello teníamos controlado el partido y llegó su gol. No sé si el empate es justo o no. Siempre hay que tener en cuenta las dificultades de defender al Alavés, que cuando estás volcado arriba de golpea en largo".

Setién ha mostrado sus dudas la legalidad del gol: "No sé si es legal o no, no sé lo que ha sido" y también ha destacado "el penalti a Jesé en la última acción del encuentro" para acabar valorando que "no ha sido un gran partido" de los suyos pero aún así cree que han "merecido ganar".

VAR

"La influencia de los árbitros en los resultados finales aconseja ir hacia esa posibilidad. Pero tampoco estoy seguro que eso pueda arreglar del todo las cosas. No lo sé" ha dicho.

Expulsión de Livaja

"Marko Livaja es un muchacho extraordinario, es muy buena persona, pero tiene un temperamento que a veces no lo puede controlar. Él trata mucho de mejorar y controlar cosas de su carácter. Ha salido con muy poco tiempo y lo ha hecho con mucho ímpetu, ha perdido el control y ha hecho una entrada que podía haber evitado. Él era así y así ha sido siempre. Livaja está tratando de controlarlo, es consciente de cómo es y le cuesta, yo trato de aceptarle como él y ayudarle a corregir ese carácter" ha concluido en una corta rueda de prensa.