El Sevilla se lleva los tres puntos del Estadio de Gran Canaria con polémica arbitral

El Sevilla FC se llevó los tres puntos ante la UD Las Palmas (1-2) en un partido que dominó con claridad hasta que logró su segundo gol, pero en el que reaccionó el equipo amarillo con un penalti convertido por Calleri, y una última jugada polémica invalidada, y que acabó con un gol local que no subió al marcador.



Un saque largo del guardameta Chichizola lo cabeceó Calleri hacia el centro, por donde entraba el central Gálvez como improvisado delantero centro, en posición correcta, y definió en vaselina ante la salida de Sergio Rico, pero el asistente levantó el banderín, por un presunto fuera de juego o una falta en ataque del pasador.



El finalista de la Copa del Rey había hecho mucho daño al equipo isleño durante una primera parte en la que llegó con frecuencia y facilidad al área rival, encontrando muchos espacios para desplegarse.



En cuanto el conjunto de Montella recuperaba la pelota, lanzaba rápidas transiciones que desnudaban a la zaga amarilla. Por ambos costados, Pablo Sarabia y Joaquín Correa fueron cuchillos que crearon muchos problemas a la defensa canaria.



La primera ocasión clara la tuvo en el minuto 3 una de las novedades en el once sevillista, el francés Ben Yedder, quien tras recibir un pase profundo de Pizarro, regateó a Chichizola pero no pudo superar a David García, quien rechazó su intento con la pierna derecha bajo los palos.



Sarabia lo intentó con un disparo flojo que detuvo Chichizola, tras pase de Correa, en una nueva llegada peligrosa del equipo de Nervión, en el minuto 16. Y es que le faltaba algo de colmillo al Sevilla para finalizar con éxito sus jugadas.



A la media hora de juego, y aunque la acción quedó anulada por fuera de juego, Sergio Rico hizo una gran parada a cabezazo de Calleri, tras una falta que sacó Jonathan Viera, de nuevo poco participativo en el juego isleño. El balón, tras rechazarlo el portero, se fue al palo.



El Sevilla, a la contra, anunciaba el gol, y llegó tras una llegada de Correa con apertura a la derecha para Sarabia, quien con una bicicleta rompió la cintura a Aguirregaray. Su disparo, rechazado con la manopla por Chichizola, quedó muerto en el área chica para que Ben Yedder lo remachara a la red.



Antes del descanso ambos equipos tuvieron que hacer cambios obligados, con las lesiones de los argentinos Peñalba y Correa, y una última ocasión para Ben Yedder, con un disparo cruzado que no encontró portería.



Tras el descanso, Jémez introdujo un segundo cambio con la entrada de Tana para intentar cambiar un registro de partido que no le valía. Antes había debutado el nigeriano Imoh Ezekiel en un cambio ofensivo.



Sin embargo, el Sevilla golpeó de nuevo, y muy pronto, con un centro de Franco Vázquez que Sarabia remató casi a placer ante el portero, ganándole la espalda a una defensa muy despistada.



Con una ventaja de 0-2, ese marcador traicionero que tantas veces desconcentra al equipo que la tiene a su favor, el Sevilla bajó el pie del acelerador, quizá pensando en su compromiso del próximo miércoles ante el Manchester United.



Jémez agotó los cambios muy pronto, con más de media hora por delante, con la inclusión de Halilovic. El entrenador local apostó decididamente por los peloteros ante la escasa aportación en las bandas de Jairo y Nacho Gil, de los muchos fichajes de invierno.



Chichizola mantuvo con vida a Las Palmas en el ecuador del segundo tiempo con una parada ante Nzonzi en un contraataque visitante en superioridad numérica, y el equipo amarillo se volcó en el tramo final, con más necesidad que convencimiento, hasta que Layún derribó a Halilovic en el área, y el penalti lo convirtió Calleri por el centro de la portería, un gol que, contra pronóstico, metió a la Unión Deportiva en la pelea por los puntos.



Sergio Rico estuvo valiente y decidido en los balones aéreos, y la polémica llegó en la última jugada del partido, con la referida acción que acabó con gol de Gálvez por un presunto fuera de juego del autor del gol, o falta previa de Calleri en el envío de cabeza. Solo el trío arbitral sabrá por qué no dejó continuar la jugada.





Ficha técnica: 1. UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, David García, Aguirregaray; Peñalba (Ezekiel, min. 42); Jairo (Tana, min. 46), Etebo, Jonathan Viera, Nacho Gil (Halilovic, min. 58); y Calleri.



2. Sevilla FC: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Layún; Nzonzi, Pizarro; Sarabia, Franco Vázquez (Roque Mesa, min. 76), Correa (Sandro, min. 43); y Ben Yedder (Escudero, min. 86).



Goles: 0-1, min. 35: Ben Yedder. 0-2, min. 50: Sarabia. 1-2, min. 82: Calleri, de penalti.



Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Peñalba (min. 24) y Jonathan Viera (con el partido finalizado), y a los visitantes Pizarro (min. 29), Nzonzi (min. 72), Lenglet (min. 78) y Roque Mesa (min. 90).



Incidencias: partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria ante 19.161 espectadores, según cifras oficiales. Realizó el saque de honor Ana Suárez, reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2018.