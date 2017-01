Simeone apuesta por Juanfran de interior y Giménez de mediocentro para jugar frente a Las Palmas

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha explicado que la "alternativa" de Juanfran Torres como extremo derecho supone "redoblar" una banda que "siempre" le ha costado "un poco más" al equipo, al tiempo que afirmó que a Yannick Carrasco "no le gusta jugar en esa posición".



Juanfran, habitualmente lateral en la era Simeone, ha adelantado su demarcación en los últimos dos encuentros, contra el Guijuelo y el Al Ittihad, y lo hará de nuevo este martes en la vuelta a la competición, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.



"Ustedes me conocen que en el tiempo hay pocas cosas que mantenemos. Siempre intentamos cambiar, posiblemente menos en la línea de cuatro, pero de mitad de cancha hacia adelante siempre buscamos diferentes soluciones o alternativas que nos puedan dar los futbolistas", valoró este lunes el técnico tras el entrenamiento.



"Entendemos que Juanfran en esa posición puede darnos cosas importantes, debido a que siempre ha jugado ahí, a que su virtud mayor siempre ha sido atacar muy bien, que ha sido muy profundo, y en estos cinco años ha sido posiblemente uno de los mejores asistentes del equipo", prosiguió.



"Es una alternativa que también nos la permite el buen presente de Sime Vrsaljko y es redoblar una banda derecha que siempre nos ha costado un poco más", añadió el técnico, que luego citó a varios futbolistas que ha empleado en esa demarcación alguna vez: "Saúl lo ha hecho, pero no es su posición, lo mismo para Koke, para Gaitán y para Carrasco", del que apuntó: "no le gusta jugar en esa posición".



"Estamos buscando gente que sienta la necesidad y la ambición de lastimar por ese lado. Y pensamos que Juanfran en este partido con Las Palmas, que va a jugar, lo puede hacer", remarcó inmediatamente después Simeone, que también habló de otra alternativa que ha ensayado en las últimas semanas: José María Giménez de medio centro.



El técnico, que ya ha empleado al central uruguayo en esa demarcación tanto en el tramo final del encuentro de la Copa del Rey ante el Guijuelo como en toda la segunda parte del duelo amistoso del pasado viernes en Arabia Saudí, ha dedicado media hora en cada uno de los últimos dos entrenamientos para afinar los movimientos tanto defensivos como ofensivos de Giménez en el centro del campo.



En esa posición, Simeone tiene la baja desde el pasado 12 de diciembre del portugués Tiago Mendes, por unas molestias en la rodilla, y no dispondrá en las próximas semanas de Thomas Partey, que se unirá en las próximas horas a la concentración de la selección de Ghana para disputar la Copa África 2017.



"Siempre comento entre nosotros que venimos del fútbol argentino, donde siempre hay que buscar alternativas, porque no hay mucho dinero en los equipos para comprar jugadores. Entonces, hay que buscarse la vida para resolver situaciones que entiendo que algún jugador la puede hacer", expuso en ese sentido.



"Y Giménez ha jugado también de joven en esa posición. Está claro que hace mucho que no lo hace y que todo lo malo que salga de Juanfran o Giménez (en sus nuevas demarcaciones) va a ser responsabilidad mía, pero seguramente nos darán una mano en esa posición", continuó.



Y remarcó: "Lo que mejor puede tener un equipo y un entrenador es renovarse, buscar alternativas nuevas y, sobre todo, buscar gente que tenga ilusión. Cuando ves el partido que jugaron Giménez o Juanfran eso enseguida me engancha a poner a cualquiera en cualquier posición".