La UD Las Palmas se encomienda a la crisis del Real Madrid para afrontar el encuentro de este domingo

El Real Madrid busca la reacción a su crisis de resultados ante un rival propicio, una UD Las Palmas, que encadena seis derrotas consecutivas, con el Santiago Bernabéu expectante ante la irregularidad de su equipo en el momento más bajo de la 'era Zidane'.



Promete más trabajo Zinedine Zidane para reaccionar ante el peor momento de su etapa gloriosa al mando del Real Madrid y muestra plena confianza en su grupo de jugadores para reaccionar inmediatamente.



Los malos indicios con los empates en casa ante Valencia y Levante se confirmaron cayendo en el Bernabéu frente al Betis y cortando su racha de récord de triunfos a domicilio con un exceso de confianza en Gerona.



A ocho puntos del líder, el Barcelona, ya no hay margen de error para un Real Madrid que la próxima jornada encara el derbi madrileño y su primera visita al Wanda Metropolitano. La irregularidad liguera se trasladó a la Liga de Campeones. Impotencia en Wembley ante un Tottenham que le superó en todos los terrenos. Ese duelo dejó jugadores señalados y Zidane medita cambios, retoques en su once.



Pese a que Gareth Bale y Dani Carvajal ya se entrenaron dos días con el grupo, no regresarán hasta el duelo ante el Atlético de Madrid, con dos semanas para trabajar su físico y volver a tope. Tampoco puede contar el técnico madridista con Keylor Navas, al que añora en la portería ni con Mateo Kovacic.



Así las cosas y ante la previsible baja de Raphael Varane de nuevo en el centro de la defensa, Nacho seguiría ocupando el centro de la zaga y Achraf el lateral derecho. Un cambio llegaría en el izquierdo con la entrada de Theo por un Marcelo alejado de un tono físico adecuado.



La amenaza de amarilla y partido de sanción en el derbi madrileño también puede dar descanso a Casemiro, que dejaría su sitio a Marcos Llorente. Jugadores como Dani Ceballos y Marco Asensio tienen opciones de entrar en el once, con Zidane meditando regresar al 4-3-3, con la necesidad de goles de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en punta. Solo un tanto ambos tras diez jornadas ligueras, muestran en números una de las claves del mal momento madridista.



La UD Las Palmas, por su parte, se presenta en el Bernabéu en su peor momento, tras encadenar seis derrotas, en puestos de descenso, como equipo más goleado del campeonato y sin su futbolista más imaginativo en ataque, el internacional Jonathan Viera, lesionado para un mes.



La semana en el equipo canario se ha visto salpicada además por una pelea en el entrenamiento del pasado jueves entre el marroquí Oussama Tannane y el francés Loïc Rémy, que ha trascendido pese a que la sesión era a puerta cerrada. Un incidente al que ha restado importancia el entrenador del equipo, Pako Ayestarán.



Ante un panorama tan poco alentador, el equipo canario se aferra a la épica en un escenario donde nunca ha ganado y en el que intentará lograr un resultado positivo como el que obtuvo la temporada pasada, un 3-3 que le supo a poco pues vencía por dos goles a cinco minutos del final y tenía superioridad numérica por la expulsión de Gareth Bale, provocada precisamente por Viera.



A ese encuentro llegaba el conjunto amarillo después de cuatro derrotas seguidas, pero al menos con Quique Setién en el banquillo tenía un estilo de juego definido, algo que aún anda buscando con Ayestarán, quien no ha puntuado en las cuatro jornadas ligueras que ha dirigido al equipo insular.



Medita un cambio de sistema e intentar frenar la sangría de goles que está condenando al equipo, 25 en diez jornadas, y 15 desde que llegó hace cuatro.



Así, podría optar por jugar con tres centrales, reforzar el centro del campo y dejar a Calleri como jugador más adelantado, apoyado principalmente por la potencia de Vitolo desde la banda izquierda.



La alineación es toda una incógnita empezando por la portería, después de que en la anterior jornada, frente al Deportivo de La Coruña (1-3), Ayestarán alinease al grancanario Raúl Lizoain por el hasta entonces titular en la competición liguera, el argentino Leandro Chichizola.



Además de Viera, son baja por lesión Alen Halilovic, Oussama Tannane, Aythami Artiles y Tana, mientras que por decisión técnica quedaron fuera David Simón y el argentino Hernán Toledo.



- Alineaciones probables:



Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente o Casemiro, Kroos, Isco; Marco Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo.



UD Las Palmas: Chichizola o Raúl Lizoain; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Hernán Santana, Aquilani, Vicente Gómez, Vitolo; y Calleri.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 19.45 (Hora canarias).



---------------------------------------------------------------



Puestos: Real Madrid (3º, 20 puntos); Las Palmas (18º, 6 puntos).



La clave: la necesidad madridista de recuperar su pegada, especialmente la de su gran referente, Cristiano Ronaldo, que tan solo ha marcado un tanto en Liga.



El dato: es la segunda ocasión desde que Zidane tomó el mando del Real Madrid que encadena dos derrotas consecutivas. Nunca fueron tres.



La frase: "No soy el mejor entrenador del mundo, pero tampoco el peor", asegura Zidane. "Tenemos que ser más solidos y agresivos para apretar la salida de balón del rival", advierte Ayestarán.



El entorno: la afición del Santiago Bernabéu mostrará su opinión ante la mala racha de su equipo. Hasta la fecha siempre apoyó y tan solo señaló con silbidos algunas actuaciones de Karim Benzema.