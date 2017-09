Fernando Echávarri y Tara Pacheco, subcampeones del mundo de la clase mixta Nacra 17 de vela

Los españoles Fernando Echávarri y Tara Pacheco lograron este domingo la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de la clase mixta Nacra 17 de vela, disputado en aguas de La Grande Motte, en Francia.



El gallego y la canaria acabaron terceros en la 'medal race' de este domingo para terminar el certamen como subcampeones del mundo con 95 puntos netos, sólo tres más que los ganadores del oro, los británico Ben Saxton y Katie Dabson.



Fernando Echávarri y Tara Pacheco completaron con una plata mundial su adaptación al Nacra 17 con 'foils'. Su primera participación a bordo del nuevo barco se saldó con subcampenato en el Europeo y este domingo repitieron éxito en el Mundial de su clase.



"Ha sido una final de infarto. Teníamos el oro a tiro pero hemos tenido que trasluchar en el último momento y se nos ha escapado por poco", dijo Pacheco en declaraciones que difunde la federación española (RFEV).



"Cuando empezamos el campeonato no creíamos que podríamos terminar así", agregó.



Echávarri comentó: "Por un lado estoy muy feliz. Ha sido un campeonato muy duro para todos. Nunca había visto una competición tan apretada como ésta".



Para el regatista gallego, haber quedado segundo es un gran triunfo. "Estuvimos muy cerca de ganar, pero Ben y Katie se merecen la victoria", apuntó el patrón gallego.



En lo que va de año Echávarri y Pacheco se han subido al podio en las cinco competiciones en las que han participado.



Consiguieron hacerse con el oro en el Trofeo Princesa Sofía, en la Sailing World Cup Hyeres y en la final de la World Sailing en Santander.



Ya con barcos foileadores, los españoles han sido subcampeones en el Campeonato de Europa disputado en Kiel (Alemania), y en el Mundial que ha finalizado este domingo en la Grande Motte.



El bronce se lo colgaron, con 109 netos, los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, segundos este domingo.



En la medal race ganaron los neozelandeses Gemma Jones y Jason Saunders, cuartos en la general final.



Los también españoles Íker Martínez y Olga Maslivets, que comenzaron la jornada final en la quinta plaza, terminaron el Mundial en la novena con 128 puntos netos tras no poder terminar la regata de cierre tras una colisión con el equipo Tita/Banti.



"Íbamos primeros y segundos. Los italianos tenían el mundial ganado y nosotros el cuarto puesto asegurado. Al final no sé bien qué ha pasado. Ellos han trasluchado, se nos han venido encima y nos hemos enganchado por el obenque", explicó Martínez a la RFEV.



"Estamos contentos porque, aún con el resultado que tenemos, hemos sido claramente los cuartos mejores del mundial", agregó Íker Martínez.



Los actuales campeones olímpicos, los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza, acabaron en la decimotercera plaza, un puesto por delante de sus compatriotas Mateos Majdalani y Eugenia Bosco.