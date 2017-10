Gran Canaria se consolida en 2017 como el destino final del mundial de bodyboard gracias a la ola de El Frontón

El Frontón King Pro 2017, la última parada del circuito de la Asociación de bodyboarders profesionales (APB), coronará del 14 al 28 de octubre en dos de las cuatro modalidades a los mejores riders del mundo en Gáldar (Gran Canaria) pero, esta vez, no solo serán hombres.

Tras 10 pruebas mundiales celebradas en Pipeline (Hawai; EE.UU), Tehaupo (Tahití), Itacoara (Brasil), Arica y Antofagasta (Chile), Sandy Beach (Hawai), Akabane Long Beach (Japón), Sintra, Viana y Nazare (Portugal) el campeonato mundial se decidirá en Gran Canaria en dos de las cuatro modalidades: masculino, femenino, Pro Junior y Drop Knee; esta última, con una pierna sobre la tabla, no es puntuable y se celebra con vistas a tener el máximo coeficiente el año que viene.

La grancanaria Cristina Lorenzo --que lleva practicando bodyboard desde los 16 años y ha conseguido un quinto puesto mundial; además de campeonatos regionales, nacionales o europeos-- acudirá a la modalidad femenina de la cita a pesar de haberse retirado "hace unos años" de la competición.



"Yo ya estaba retirada de la competición porque me era imposible compaginarlo con la universidad. Terminé la carrera hace dos años y empecé a trabajar y, como en el bodyboard las ayudas son mínimas y menos para mujeres, lo tengo como hobbie. Pero esta oportunidad no me la podía perder", explica Lorenzo.

Solo la competición masculina se celebrará en la ola de El Frontón, que algunos consideran la mejor del mundo para la práctica de bodyboard. Las tres modalidades restantes tendrán lugar en La Guancha, algo que Lorenzo considera "lógico" porque ella misma confiesa que no se siente preparada para enfrentarse a una ola como la de El frontón "y menos en condiciones extremas", aunque reconoce que alguna vez ha cogido la ola.

El joven rider de 16 años, William Luján (que el año pasado participó en el masculino) participa este año en el Pro Junior, "pero también en el absoluto", confiesa. El vigente campeón sub. 16 de España de Bodyboard dice que quiere "hacer el mejor papel posible para llegar lo más lejos que pueda".

"El año pasado fue mi primera vez en un campeonato mundial de la APB (tenía 15 años) gracias a la organización, que me dio una Wild Card para competir contra las estrellas mundiales, fue una experiencia única, increíble. Este año le ha tocado la Wild Card a mis amigos Néstor Pérez y Carlos Sanz, que me alegro un montón por ellos y se lo merecen mucho, y yo por mi parte espero luchar para llegar al evento principal" explica Luján.

Pérez, gracias a la Wild Card llegará al evento principal sin tener que competir en las rondas preliminares. La recibe, en palabras de la organización del evento, por conocer muy bien la ola, ser local y porque consideran que pueden hacer un buen papel, es decir, por méritos propios.



"Soy de Gáldar y he crecido en la zona norte de la isla, donde he aprendido a coger olas. El año pasado hice un buen papel, pasando los triales, pero me enfrenté a Pierre Louis Costés (campeón mundial en 2016) en primera ronda y, aunque tuvimos una manga super reñida, no pudo ser. En la segunda ronda me tocó contra Jeff Hubbard y fue, para mí, mucha mala suerte enfrentarme contra los dos mejores del mundo" narra Pérez.

Este año, con la Wild Card puede centrarse en el evento principal "para intentar llegar lo más lejos que pueda" y no esconde que, a su juicio, este año "habrá alguna sorpresa", en referencia a los riders canarios.

120.000 euros para apoyar a un evento con repercusión en más de 180 países

El evento ha sido presentado en el Cabildo de Gran Canaria por el director técnico del campeonato galdense, Daniel Hernández, junto a las instituciones que aportan un total de 120.000 euros: Patronato de Turismo, Instituto Insular de Deportes (de la corporación insular) y Ayuntamiento de Gáldar.

"Agradezco a las instituciones que contribuyen a que El Frontón sea posible. Ha sido un trabajo largo y este año Gran Canaria se consolida como destino final para coronar a los campeones del mundo en varias modalidades", explica Hernández.

Presentación Frontón King 2017 en el Cabildo de Gran Canaria.

Inés Jiménez, del Patronato de Turismo, ha dado las cifras del año pasado: "Fue seguido en más de 189 países; 649.000 personas alcanzadas en Facebook; 18.000 usuarios en la web; 4.600 seguidores en Instagram; 236.000 usuarios en streaming; una app para dispositivos móviles; 15.000 personas pasaron por la zona a ver la prueba en directo. Y este año acuden más de 200 deportistas de 17 nacionalidades".

Estas cifras, a juicio de Jiménez, son una prueba más que suficiente para que las instituciones colaboren para consolidar este evento en la isla: "Los mejores deportistas de esta disciplina ponen a Gran Canaria en el mapa del mundo y la promocionan para un turismo al que de otra forma no podríamos acceder".

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, cree en la importancia de seguir apostando por este evento porque muestra al mundo "las bondades del municipio", incluso en paisajes que pasaban desapercibidos para sus habitantes.

"La ola de El frontón nunca la hemos valorado hasta que hace unos años, a un nivel muy pequeño, el Ayuntamiento se lanzaba junto a Epic Events a descubrir lo que ya existía: nuestra ola es de las más importantes, interesantes, destacadas y con mejor calidad del mundo. Y entonces empiezan a llegar extranjeros, como Amaury Lavernhe, quien ha conseguido crear una base en la isla. Ahora hay muchos chiquillos que van con el bugui todos los días a esta zona, creando una cantera que no existía".

"Nos alegramos que se consolide este evento en Gran Canaria, que probablemente tiene la mejor ola del mundo para practicar este bonito, espectacular y maravilloso deporte, que, además, reconoce con este evento la belleza paisajística que tenemos en Gáldar", ha añadido Alfredo Gonçalvez, del Instituto Insular de Deportes.

Fronton King: cinco años de vida

La historia de la competición en Gran Canaria es la de la lucha de un grupo de personas que, poco a poco, ha conseguido el apoyo de las instituciones para hacer un evento con el que en 2013, en su primera edición, solo soñaban.

Aunque la isla entró en el circuito mundial con El Confital y no con El Frontón, en 2010 y bajo el seudónimo d e Wild Wild Wave , la ola del municipio de Gáldar entra a formar parte por primera vez, como invitada, de una prueba mundial. Los dos años siguientes se celebran pruebas en la zona dentro de la competición internacional, pero sin estructura ni profesionalización.

A partir de 2013, tras la desaparición de la IBA (International Bodyboarding Association) en favor de la APB, se crea el llamado Frontón King Pro, de la mano de Epic Events y solo con el apoyo del Ayuntamiento de Gáldar, porque el resto de instituciones de la época no aportaba ninguna ayuda.

Aún así, el evento sale adelante en su primera edición como una especie de Open en la que podía participar quien quisiera: contó con 80 participantes, entre los que se contaban nombres internacionales como Jason Finlay (Australia) o Jacob Romero (Hawai), tuvo 4.000 dólares en premios y acudieron unas 3.500 personas; se retransmitió en directo por internet para todo el mundo y tuvo una difusión de aproximadamente 21.000 visitas repartidas en 96 países diferentes.

Era una manera de mantener viva la llama. Al año siguiente, también sin ayuda de las instituciones a excepción del consistorio, la participación aumentó hasta las 110 personas y el premio se amplió hasta los 5.000 dólares.

Y en el 2015, ya con ayuda del Patronato de Turismo, el Frontón King Pro entraba a formar parte del Speciality Event por la APB, o lo que es lo mismo, el paso previo para entrar a formar parte por primera vez de un circuito mundial para el 2016: cuando se celebró el campeonato absoluto masculino que ganó Pierre Louis Costés, aunque el evento grancanario lo ganó Amaury Lavernhe.