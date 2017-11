La Regata ARC 2017 iza banderas de 40 países a una semana de zarpar al Caribe

La Atlantic Rally for Cruisers (ARC) ha izado este mediodía en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria las 40 banderas de los países participantes en su edición 32, cuyas tripulaciones han desfilado por la marina antes de que sus barcos zarpen rumbo a la caribeña Santa Lucía.



Las 197 embarcaciones y los más de un millar de regatistas se despedirán de la isla el domingo 19 de noviembre, en un trayecto transoceánico al que se unirá los participantes de la ARC Plus, que partió el pasado domingo de la capital grancanaria.



En total, la trigésimo segunda edición de la prueba internacional acumula en sus listas a cerca de 300 embarcaciones, distribuidas en sus dos convocatorias, que fueron llegando a la ciudad en diferentes tandas desde hace varias semanas.



Los regatistas estuvieron acompañados en el trayecto del pasacalles, desde la zona más cercana a la playa de Las Alcaravaneras hasta las oficinas centrales, por el organizador de la ARC, Andrew Bishop, y la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, entre otros.



Tras un animado y colorido paseo, amenizado por la banda Gran Canaria y la batucada Samba Da Ilha, las tripulaciones izaron las banderas de sus respectivos países, en total 40 naciones, que ondearán hasta la finalización de la prueba.



La consejera de Turismo ha dado la bienvenida a los participantes, a los que ha invitado a disfrutar de Gran Canaria y a conocer "un continente en miniatura cargado de oferta de cultura, ocio, naturaleza y deporte" en una ciudad "abierta, tolerante, viva y acogedora".



Tal y como ha recalcado Jiménez, esta regata "no solo es de las más importantes del mundo, sino que genera un impacto económico importante para Gran Canaria", ya que la isla acoge a más de 1.000 tripulantes que "viven, consumen y, sobre todo, muestran a este mundo conectado y global las bondades de Las Palmas de Gran Canaria y de su isla".



A través de este evento deportivo, "la marca Gran Canaria Destino Turístico tiene una promoción que no tiene precio" al llegar a todo tipo de lugares en el mundo a través de una plataforma como la ARC.



Por su parte, el organizador de la Atlantic Rally for Cruisers ha deseado a los regatistas una buena travesía y ha hecho hincapié en la "generosa participación" de esta edición y del volumen "cada vez más alto de deportistas" que se suman año tras año al evento.



La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido designada en 2017 como Ciudad Atlántica, un reconocimiento otorgado por la Comisión Europea sobre el Arco Atlántico por ser, entre otras cuestiones, sede de múltiples pruebas náuticas como la Rendez-Vous Tall Ships y Discoveries Race Los Alisios o la Mini-Transat.