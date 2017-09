Dara Hernández: "Nos gustan los retos y queremos ganar la Liga y la Copa"

La joven guardameta de 18 años del Rocasa Gran Canaria, Dara Hernández, ha indicado a Efe que "el equipo está rindiendo bien", aunque ha preferido "no adelantar acontecimiento porque está empezando".



En cualquier caso, se ha mostrado optimista con la posibilidad de que su conjunto, del que asegura que "le gustan los retos", pueda conquistar la Liga y la Copa de la Reina.



"Hay que trabajar duro e ir partido a partido. Debemos entrenar fuerte y no bajar la intensidad en ningún encuentro para intentar ser siempre regulares", ha dicho la portera natural de Valsequillo.



"Hemos trabajado bastante para ganar la Supercopa y los primeros encuentros de Liga. Los entrenamientos están siendo muy buenos y estamos viendo el resultado en los partidos", ha señalado.



Dara Hernández es de la opinión de que todas las jugadoras están ofreciendo lo mejor de sí mismas y aportando su granito de arena para que el Rocasa ya haya ganado la Supercopa y esté invicto tras las tres primeras jornadas ligueras.



"En los últimos años hemos sufrido bajas importantes, pero nuestro trabajo diario, la constancia y el empeño hacen que nos recompongamos cada temporada. En mi caso, intento hacerlo siempre lo mejor posible", ha indicado.



"En la Liga deberemos tener cuidado ante cualquier equipo, y no solo ante Bera Bera, Guardés y Zuazo, porque si no afrontas un partido con intensidad desde el inicio lo acabas perdiendo. Ya el año pasado nos ganaron conjuntos en teoría inferiores", ha recordado.



La competición liguera descansará este fin de semana por los compromisos de la selección española y se reanudará el siguiente, en el que el Rocasa deberá visitar al Aula Valladolid, conjunto que también ha ganado los tres encuentros que ha disputado.



"A nuestro equipo le gustan los retos y esta temporada intentaremos ganar la Liga, la Copa de la Reina y la competición europea, para sacarnos en este último caso la espina de la eliminación del año anterior", ha señalado la guardameta.



Dara Hernández ha afirmado que tiene muy buena relación con la veterana guardameta titular de la selección española y de su conjunto, Silvia Navarro.



"Estoy mucho tiempo con ella y aprendo bastante de Silvia. Además, soy una persona muy bromista y ella tiene paciencia para aguantarme, siempre desde el respeto que merece mi compañera", ha revelado.