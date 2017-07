La capital recibe a Sandra Hernández, capitana palmera de la selección española de fútbol femenino

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha recibido a la deportista Sandra Hernández Rodríguez, jugadora de fútbol femenino del Club Deportivo Barcelona y capitana de la selección nacional sub 19. Nacida en Santa Cruz de La Palma en 1997, ha sido subcampeona del mundo sub 17 y de Europa con las selecciones sub 17 y sub 19.

La jugadora ha recibido el reconocimiento de la corporación municipal de acuerdo con una moción presentada por el grupo popular y aprobada en sesión plenaria. En el acto han tomado parte el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, el concejal de Deportes, Raico Arrocha, y los concejales Víctor Francisco, Gazmira Rodríguez, Marta Poggio, Iván Díaz, Gonzalo Pérez y Maeve Sanjuán.