Los científicos alertan de “los efectos perniciosos de la contaminación lumínica”

Tras una mesa redonda sobre aspectos técnicos a cargo de algunos participantes, la escritora palmera Elsa López leyó este viernes, entre dos actuaciones musicales, durante el acto de clausura celebrado en Teatro Circo de Marte, las resoluciones adoptadas en el congreso Preserving the Skies celebrado, entre el 18 y 21 de abril, con motivo del 10 aniversario de la Declaración Starlight de La Palma. Entre las mismas se hace “un llamamiento a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud para que alerten de los efectos perniciosos de la contaminación lumínica y de la luz artificial con alto contenido de radiación ultravioleta”.

También se insta “a las autoridades culturales, medioambientales y a los responsables de las áreas protegidas, que abarcan el 15% de la superficie del planeta, a tomar urgentemente las medidas necesarias que permitan garantizar las condiciones de luz natural nocturna para asegurar la integridad de los ecosistemas, los hábitats y la vida de las especies, y que a su vez contribuyan a afianzar las condiciones de seguridad de los espacios públicos”.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, en su intervención en el acto de clausura del congreso Preserving the Skies, ha señalado que “la Palma ha vuelto a ser el gran adalid internacional de la defensa de la calidad de los cielos nocturnos y del derecho a la observación de las estrellas, celebrando durante estos días el décimo aniversario de la Declaración Starlight, con numerosas actividades que se han repartido por toda la Isla”.

Interesante y fructífero encuentro

Francisco Sánchez, director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha indicado que el congreso Preserving the Skies ha sido un "interesante y fructífero encuentro" . “Me siento satisfecho –dijo- porque en estos 10 años se ha avanzado. Aquí surgió en la isla de La Palma unas conclusiones que se convirtieron en la conocida Declaración de La Palma, con la que arrancó el movimiento internacional Starlight en favor no solo de los cielos oscuros, que es condición necesaria, pero no suficiente, sino sobre todo del disfrute de las estrellas…”, señala el IAC en una nota de prensa

Rafael Rebolo –director del IAC- agradeció a La Palma todo lo que ha brindado para la investigación astrofísica. “Proteger los cielos de la Isla –subrayó- es algo en lo que estamos y esperamos estar todos unidos. Los cielos oscuros tienen ventajas culturales, socioeconómicas, desarrollos turísticos y beneficios para la salud”. Y añadió: “Esperamos seguir trabajando juntos muchos años por los valores que compartimos”.

Yolanda Perdomo, representante de la Organización Mundial del Turismo (OMT), señaló que hace unos años se inició un grupo de trabajo nuevo, el turismo científico, y un área, el astroturismo, porque uno de los miembros de la OMT pidió liderarlo: la Fundación Starlight. “Como canaria -dijo- me parece maravilloso que una entidad canaria sea responsable de este movimiento.”

Silvia Torres-Peimbert, presidenta de la Unión Astronómica Internacional (IAU), un foro de12.000 miembros de más de 70 países, indicó que la misión de la IAU ha sido promover la astronomía en todas sus disciplinas y manifestaciones. “Con el año 2009, Año internacional de las Astronomía, un evento muy exitoso que alcanzó a más de 800 millones de personas en todo el mundo, nos dimos cuenta de la importancia que tenía esta disciplina para la población en general.” Y añadió: “Hemos hecho un esfuerzo grande para acercarnos a los jóvenes. Estamos convencidos de que la astronomía es un motor de desarrollo tecnológico y económico. Y una reunión como ésta abre a la IAU nuevas perspectivas.”

Cooperación internacional

La representante de la UNESCO Nuria Sanz agradeció la confianza que el mundo de la ciencia le tiene a esta organización intergubernamental para seguir afianzando el papel de la astronomía en favor de una mejor cooperación internacional. “Lo que ha ocurrido aquí y hace 10 años –señaló- ha identificado muchas necesidades de cómo debemos seguir actuando. En primer lugar, comunicar mejor. Los medios de comunicación son aliados necesarios. Entendemos que el paisaje común más universal de toda la humanidad es el cielo... Y en segundo lugar, lo que nos corresponde es seguir manteniendo nuestra relación con ECOSOC y que las agencias de la UNESCO entiendan que la astronomía es importante y cosa de todos. No es un problema, es un reto, un desafío y una propuesta”. Finalizó su intervención diciendo: “Me quedo soñando desde que ayer estuve por encima de las nubes”, en referencia a su visita al Observatorio del Roque de los Muchachos.

En su intervención y antes de la lectura de las resoluciones del congreso, el presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, dedicó unas palabras presentando a la escritora Elsa López, quien a continuación leería el documento oficial de la clausura. “Elsa López –dijo- es muchas cosas, entre ellas una persona muy vinculada a la Isla. Cuenta con múltiples premios, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias. Es una persona de la que nos sentimos orgullosos, sobre todo porque sigue manteniendo un vínculo con nuestra isla que nada lo borra”.

Anselmo Pestana, terminó su intervención agradeciendo a todos los participantes su presencia en la isla de La Palma con estas palabras:

Hace diez años en La Palma impulsamos una declaración que persiste, que mantiene su vigencia y de la que tenemos el honor y el orgullo de haber promovido en beneficio de una magnífica y excepcional cualidad de nuestro territorio: ser uno de los mejores lugares del planeta para la observación del firmamento.

Tenemos el derecho a seguir disfrutando de la excepcional calidad de nuestros cielos nocturnos limpios, así como la obligación de preservar el derecho a la observación de las estrellas manteniendo un control de nuestras emisiones lumínicas en beneficio, ya no sólo del trabajo científico que desde aquí se realiza, sino también de las ya demostradas ventajas que un entorno de cielos limpios tiene para el ser humano.

Este congreso “Preserving the skies” ha vuelto a consensuar manifiestos de primer nivel y de amplia repercusión de cara a prácticamente renovar y ampliar la Declaración Starlight de 2007.

Hemos podido escuchar a expertos internacionales, representantes de instituciones hablando de los efectos de la contaminación lumínica, de sostenibilidad, de astroturismo, de sus territorios de origen, compartiendo así experiencias e intercambiando ideas.

La Declaración Starlight es una parte de nuestra idiosincrasia, que nos define como territorio y que hace que otras partes del mundo se fijen en nosotros como ejemplo de pueblo que mima sus cielos nocturnos para la observación del firmamento.

El apagón eléctrico simbólico localizado en los 14 municipios de la Isla, que se desarrollará esta noche, es el ejemplo perfecto de los valores que defiende la Declaración Starlight, además de potenciar los valores de unidad y esfuerzo.

Todo ello para mantener la vigencia del vínculo inexorable que la sociedad palmera, junto con el Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, tiene con la limpieza de sus cielos y la observación de las estrellas. Con el fin de poner de manifiesto que esta Isla quiere seguir abanderando a nivel mundial un derecho que nos hace crecer y destacar como sociedad comprometida con sus valores."

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN STARLIGHT

Mirando hacia el futuro

RESOLUCIONES:

“Nosotros, los participantes del Congreso Internacional Preserving the Skies (Preservando los Cielos), reunidos en La Palma, Islas Canarias, España, el 20 de abril de 2017, adoptamos las siguientes resoluciones y llamamientos: Reconocemos la plena vigencia de la Declaración Starlight, adoptada en la Isla de La Palma en 2007, y animamos a toda la población, a las comunidades locales y a los gobiernos, a adoptar sus principios y guías de acción.

Recordamos la necesidad de proteger y recuperar el cielo estrellado como paisaje cultural universal de la humanidad. Pedimos a los astrónomos y a las instituciones científicas de quien dependen los observatorios que se esfuercen con constancia para conseguir que los habitantes de las comarcas donde se ubican, los sientan como suyos, vivan con orgullo sus logros y extraigan las ventajas culturales y económicas, explotando positivamente las posibilidades de la Iniciativa Starlight.

Ante la contaminación creciente de los cielos sobre los observatorios astronómicos profesionales, urgimos a los gobiernos concernidos a que dicten regulaciones de protección eficaces para estas áreas de especial interés científico, cultural y social.

Preservar su calidad astronómica es imprescindible para su instrumentación avanzada, como complemento indispensable para la astronomía espacial, y el devenir de la Ciencia, gracias a la cooperación internacional.

Instamos a las autoridades culturales, medioambientales y a los responsables de las áreas protegidas, que abarcan el 15% de la superficie del planeta, a tomar urgentemente las medidas necesarias que permitan garantizar las condiciones de luz natural nocturna para asegurar la integridad de los ecosistemas, los hábitats y la vida de las especies, y que a su vez contribuyan a afianzar las condiciones de seguridad de los espacios públicos.

Reconociendo que la luz artificial es un derecho, una necesidad y una responsabilidad que atañe a todos y que contribuye al desarrollo sostenible, a la seguridad y al bienestar, animamos a la población, a las autoridades locales y a la industria a optar por soluciones de iluminación inteligentes y sostenibles; y advertimos de los peligros de algunas luminarias LED, con exceso de emisión en el rango azul del espectro, para la salud y el medio ambiente.

Por lo que hacemos un llamamiento a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud para que alerten de los efectos perniciosos de la contaminación lumínica y de la luz artificial con alto contenido de radiación ultravioleta.

Instamos a los gobiernos y agencias internacionales competentes a incluir la contaminación lumínica en sus catálogos de agentes contaminantes, así como las disposiciones relativas a su prevención.

Asimismo solicitamos a la UNESCO y a sus instituciones de investigación asociadas a acompañar este esfuerzo en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El derecho al uso y disfrute de los cielos límpidos es un vector de desarrollo sostenible, particularmente en regiones aisladas y desfavorecidas.

Por ello, invitamos a las comunidades y emprendedores locales a aprovechar este recurso y desarrollar las oportunidades culturales, educativas y turísticas que ofrece el estudio y la contemplación de las estrellas. Instamos a alinear cualquier actividad relacionada con la preservación de los cielos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas; especialmente con el desarrollo y bienestar de las comunidades, la protección de la biodiversidad en la tierra y en los océanos, el uso sostenible de la energía y la mitigación del cambio climático.

MANDATO

Elevar las resoluciones aprobadas en el Congreso a la Presidencia de la Unión Astronómica Internacional (UAI), a la Dirección General de la UNESCO, al Secretario General de la OMT, al COPUOS, al Director Ejecutivo del PNUMA, al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), al Secretario Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), y a la Fundación Starlight, solicitando su apoyo y máxima difusión entre los principales actores relacionados con la protección del cielo nocturno, como guía para nuevas acciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Reconocen y agradecen los trabajos de la Oficina de UNESCO en México por generar un esfuerzo multilateral de cooperación para investigar y proteger los cielos entre academia, empresa y la política pública en el ámbito del derecho internacional público, con el fin de acercar este esfuerzo al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, así como a la asociación Global Compact.

Los participantes del Congreso expresan su sincera gratitud a la Isla de La Palma y a su Cabildo por su hospitalidad y cálida acogida".

En Santa Cruz de La Palma, el 21 de abril de 2017