La Muestra Internacional de Cine Astronómico Tiempo Sur presenta el cartel y el programa de su edición 2017

La séptima edición del Festival de Creación Audiovisual Tiempo Sur (ahora Muestra Internacional de Cine Astronómico-Tiempo Sur o MICA–Tiempo Sur) presentará el cartel y el programa de 2017 el próximo miércoles, 26 de abril, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, en un acto en el que también se proyectarán los mejores cortometrajes internacionales de sus anteriores ediciones.

La organización acaba de completar su selección de cortometrajes internacionales para llenar diversas secciones del festival que se celebrará del 15 al 23 de septiembre en los municipios de Tijarafe, Garafía y Puntagorda.

Tiempo Sur (festival del cortometrajes celebrado en la comarca noroeste de la isla de La Palma desde 2011) está asociado desde 2015 a la marca MICA (Muestra Internacional de Cine Astronómico), y desplegará su variada programación del 15 al 23 de septiembre por los municipios de Tijarafe, Garafía y Puntagorda con diversas secciones que abarcan películas para todos los públicos y que encuentran su hilo conductor en la contemplación del cosmos y otros temas relacionados con las estrellas.

Para presentar esta tercera edición como MICA – Tiempo Sur, los organizadores del festival (los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, así como la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma) han elegido el municipio de Los Llanos de Aridane como emplazamiento del evento en que se dará a conocer el cartel de la presente edición, y su programa completo, y que ofrecerá también la proyección de seis de los mejores cortometrajes internacionales de su Sección Polaris de 2015 y 2016.

Estos cortometrajes son Orbit ever after (de Jaime Stone, Irlanda), archipremiada película de elevada factura técnica acerca de un niño que orbita alrededor de La Tierra con enormes deseos de encontrarse con una niña que hace la misma órbita pero en sentido contrario, recibió Premio compartido Polaris en la edición 2015 de MICA – Tiempo Sur; Lightland (cortometraje del catalán Arnau Padilla), acerca de la primera y fallida expedición lunar por parte del Gobierno de la antigua Unión Soviética, cargado de poesía desde su concepción como historia y haciendo gala de una inteligente economía de medios, esta pieza sirvió de apertura en MICA 2015 siendo por tanto el primer cortometraje de una larga serie ofrecida por MICA – Tiempo Sur; Titan (cortometraje navarro de Álvaro González) que fue estrenado oficialmente en MICA I y recibió Mención Especial del Jurado en la competición Polaris, cuenta la historia de un astronauta incapaz de crear vida en La Tierra y que busca esa vida en la luna de Saturno; Morirán en el espacio (coproducción entre España y el Reino Unido, dirigida por Javier Chillón) con influencias bien buscadas en 2001, Solaris y Alien, relata la terrorífica experiencia de una astronauta despertado de su sueño galáctico para servir de alimento a otros astronautas, y formó parte de la exhibición Polaris de MICA II; The Fisherma, o El Pescador, es una coproducción entre España y China que ofrece una historia de alienígenas en los mares de Taiwán, un cortometraje que ha visitado los más importantes festivales de películas cortas del mundo, y que formó parte de la Exhibición Polaris de 2016; y Vostok (producido por el catalán Miquel Casals), que cuenta con un reconocido elenco de actores españoles y que mezcla una historia romántica con las dificultades de una misión espacial, impecable factura técnica y fabuloso trabajo actoral.

El evento de presentación de MICA – Tiempo Sur espera contar con la asistencia de los medios de comunicación de La Palma, autoridades políticas de las instituciones organizadoras y colaboradoras y de un público interesado en conocer el festival y en asistir posteriormente al mismo durante su celebración oficial del 15 al 23 de septiembre.

El diseño de imagen para esta edición de MICA – Tiempo Sur es obra del artista Reifah, quien también ofrecerá una exposición de pintura cósmica durante la semana festivalera de septiembre.