La Palma Film Commission organiza un curso de maquillaje y peluquería para cine y televisión

Imagen de archivo de un rodaje de El Festivalito.

La oficina de La Palma Film Commission, dependiente de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma (Sodepal), pone en marcha el curso Maquillaje y Peluquería para Cine y TV que se celebrará entre los días 19 y 23 de febrero en el aula de formación del Centro Empresarial e Industrial de La Palma, sito en las oficinas de la antigua fábrica de tabacos JTI, en El Paso, se informa en nota de prensa.

Este curso es el primero que en este año 2018 se enmarca en la oferta formativa global organizada por el Cabildo Insular y Sodepal y patrocinada por el Gobierno de Canarias, que tiene como fin la profesionalización en el sector audiovisual en La Palma.

La maquilladora y peluquera profesional, Elisa Fernández Martín, será la encargada de impartir este curso. Nacida en La Palma y residente en Gran Canaria, tiene una larga experiencia en rodajes nacionales e internacionales de producciones de publicidad, moda y cine, destacando los largometrajes En el corazón del mar ( In the heart of the sea, de Ron Howard, 2015) y Aliados ( Allied, de Robert Zemeckis, 2016). Además, ha seleccionado y dirigido equipos de trabajo para rodajes internacionales con profesionales canarios.

La coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso destaca que esta es una gran oportunidad de formar a profesionales del sector audiovisual en La Palma. “Necesitamos crear equipos de trabajo en todas las áreas de cualquier proyecto audiovisual. Es una suerte poder contar con Elisa Fernández, una profesional palmera del maquillaje y la peluquería con una dilatada experiencia, que puede organizar su propio equipo de trabajo en la isla para próximos proyectos", afirma.

Las personas interesadas en participar en este curso deberán enviar un correo con sus datos personales a formacion@lapalmafilmcommission.com