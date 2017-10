El Mensajero vence al Tenisca (2-1) y sigue de líder

El Mensajero se adjudicó el derbi de Santa Cruz de La Palma al vencer este domingo al Tenisca (2-1), un partido que paraliza la capital de la Isla, y del que se habla durante toda la semana en la que se disputa, una victoria con la que continúa al frente de la tabla seguido del San Fernando, que tampoco falló ante Las Zocas.



Con este triunfo mantiene los dos puntos sobre el conjunto de Maspalomas, y tres sobre el filial del Tenerife, que derrotó on muchos apuros al colista Unión Puerto.



Unos 1.500 aficionados se dieron cita en el Barranco de Los Dolores, el feudo del conjunto mensajerista, y llenaron de colorido las gradas del Silvestre Carrillo, un encuentro con 95 años de vida, con algunas temporadas sin él, por militar los dos equipos en distintas categorías, que no ha perdido la rivalidad.



El San Fernando sigue manteniendo la segunda plaza, tras su victoria de este domingo frente a Las Zocas, y con un partido menos queda a dos puntos del líder, mientras que el Tenerife B se apoya en la tercera posición, con un triunfo por la mínima ante el colista, Unión Puerto, cerrando el cuarteto de cabeza, Las Palmas C, que pese a descansar, no perdió el lugar de la jornada anterior.



El Tenisca es quinto, pese a su amarga derrota de este domingo ante el eterno rival, y sexto y séptimo, igualados a puntos, quedan San Mateo y Lanzarote, y en la octava posición tras su victoria este domingo en el municipal Aceró contra Los Llanos se mete el Santa Úrsula (1-3), igualado a puntos con el noveno, el Unión Sur Yaiza.



El Ibarra es décimo, y undécimo su vecino, el Marino, quedando en el duodécimo lugar, Las Zocas, empezando a comprimirse mucho ya la parte baja, todos en tres puntos de diferencia, desde el puesto del equipo de Quico de Diego, al penúltimo clasificado, El Cotillo de Saulo Alonso.



Cierra, en el último lugar, el Unión Puerto, un equipo sin victorias, con un solo empate, con tres goles a favor y once en contra, que, aunque no sea ni el menos realizador, ni el más batido, no le ha llegado para salir de esa cola que tiene desde el inicio de la liga.



Mención aparte merece el Villa de Santa Brígida, un equipo que partía con la vitola de favorito para estar arriba, pero, por marca la línea de descenso por el mejor coeficiente general de goles frente al Haría, cuarto por la cola.