La Palma colabora con la Guía Náutico-Turística de Canarias

La Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma colaborará con la guía náutico-turística de Canarias Cruising guide to the Canary Islands, que publica Imray, Laurie Norie&Wilson Ltd, una reconocida editorial que se dedica a la edición de las cartas náuticas oficiales a nivel mundial, y establecida en 1904, informa en una nota de prensa.

La consejera de Turismo, Alicia Vanoostende, ha señalado que desde su departamento se ha considerado “una opción muy interesante el poder colaborar con una guía de prestigio con información actualizada y que sirve de refuerzo al segmento del turismo náutico en toda Canarias”.

Cruising guide to the Canary Islands ha sido elaborada por el vicepresidente de la Asociación de Navegantes de Recreo de España, Oliver Solanas, y por el periodista náutico y editor jefe, Mike Westin.

La guía náutica de Canarias está enfocada “exclusivamente al turista náutico y sus necesidades teniendo en cuenta que está en un puerto deportivo”. La guía no sólo ofrece información de los puertos, sino también una guía de ocio, cultura e información turística, que acerca al turista náutico a los encantos de las Islas Canarias, aumentando así su impacto socio-económico.

Alicia Vanoostende ha destacado como este tipo de colaboraciones son un ejemplo de la tarea de refuerzo que el Área de Turismo del Cabildo de La Palma realiza en distintos segmentos turísticos. “Hay estudios que apuntan a que el turista náutico duplica el nivel de gasto que un turista convencional, y que además, dos terceras partes del gasto que realiza repercute directamente en la zona. Datos de este tipo inciden en la necesidad de mantener este tipo de acciones”, concluye la consejera insular de Turismo de La Palma.