Breña Alta ha abonado 27.500 euros a la Policía Local en horas extras y festivos

El alcalde de la Villa de Breña Alta, Jonathan Felipe, con el ánimo de informar a los vecinos, comunica que ha abonado, durante su mandato, un total 27.521 euros a los ocho agentes de la Policía Local en concepto de horas extras y festivos, por lo que el Ayuntamiento se encuentra al corriente en el pago de estas retribuciones, se informa en nota de prensa.

Felipe explica que la citada cantidad corresponde a horas extras y festivos del periodo comprendido entre 2011 y finales de 2016, y recuerda que él accedió a la Alcaldía en junio de 2015, por lo que ha afrontado deudas anteriores a su etapa como regidor municipal. “Breña Alta cumple escrupulosamente con la Policía Local”, ha subrayado.

Recalca que “todas las reclamaciones laborales de la Policía Local de Breña Alta han sido atendidas en su parte económica, con el abono total de las horas extraordinarias y los festivos trabajados, tal y como se establece en el convenio”. En este sentido precisa que la demanda que presentó un agente, y que han reclamado en Servicios Económicos otros policías locales, en relación a los domingos-festivos, se ha resuelto con un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife en el que se recoge que los domingos, a efectos del artículo 14 del convenio colectivo que rige en el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, no son festivos salvo que el propio domingo coincida en el calendario con un día declarado festivo. De no darse esta coincidencia, el domingo se computa como jornada laborable. “En esta reclamación también hemos cumplido, porque hemos pagado los festivos pero en ningún caso los domingos que eran laborables porque teníamos la misma interpretación que su señoría”, ha aclarado.

Por otro lado, en cuanto a las demandas sindicales relativas a la ganancia de derechos en el convenio, el alcalde manifiesta que “nunca he tenido inconveniente en pactar que se convoque la Mesa General de Negociación y se debata, conciliando intereses, la modificación de aquellos artículos del convenio que entienden que les son desfavorables a todos los colectivos que prestan servicio en la Administración que en estos momentos regento, pero mientras esto no ocurra, tengo que aplicar estrictamente la legalidad”. “Y máxime cuando delegados de personal, que además son policías locales, presentan escritos por Registro de Entrada solicitándome que haga las averiguaciones oportunas con el fin de comprobar de manera irrefutable que la totalidad del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, cumple estrictamente la cuantía anual de horas establecidas legalmente, aunque entendemos que las partes intervinientes en estos escritos carecen de legitimidad suficiente dado que los delegados de personal deben actuar de manera mancomunada, y en nuestra administración hay tres delegados de personal pero los escritos de esta índole son presentados solo por dos”, afirma.

En lo que respecta a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), otra demanda de la Policía Local, Jonathan Felipe recuerda que “el Estatuto Básico del Empleado Público permite elaborar la RPT o cualquier otro documento análogo que le sustituya”. “En este caso se solicitó hacer la RPT y el juez sentenció en este sentido; la sentencia se hizo pública el 25 de mayo de 2015, cuando yo aún no era alcalde, y se ejecutó en mi mandato, el 17 de septiembre del mismo año, cuando me encontraba en plena incorporación a las tareas de gobierno”. Detalla que en estas circunstancias, “envié una providencia a la Secretaría del Ayuntamiento solicitándole que me indicara el proceso que tenía que seguir para realizar una RPT, y se me indicó la pertinencia de externalizar el servicio”. Sin embargo, añade, “nos encontramos con que en 2015 no se había habilitado partida presupuestaria para su elaboración, lo que hizo en 2016, y hasta agosto de ese año no se pudo contratar”. “La RPT ya está elaborada y el pasado viernes a los sindicatos y al personal municipal se les transmitió su contenido”, resalta el alcalde.

Felipe, en otro orden de cosas, lamenta las bajas laborales que sufre en la actualidad la plantilla de la Policía Local pero deja claro que esta situación “no es imputable a esta Administración puesto que se trata de bajas médicas y de un permiso de paternidad”. Reitera su voluntad “de negociar y llegar a acuerdos” con toda la plantilla del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, aunque puntualiza que “entre mis responsabilidades está conciliar los derechos del personal y los intereses generales representados en la comunidad vecinal, contando, además, con los recursos existentes y el cumplimiento de la legalidad vigente”.