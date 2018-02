El PSOE de Breña Baja tilda el presupuesto municipal de 2018 de “poco social e incoherente”

El pleno celebrado el pasado enero por el Ayuntamiento de Breña Baja para la aprobación de los presupuestos para el año 2018 “solo fue votado a favor por seis de los ocho concejales del Grupo de Gobierno (PP), al haber dos ausencias en un trámite importante y relevante para el municipio, frente a las cinco abstenciones en las que se incluyen las de Grupo Socialista”, señala el PSOE en una nota de prensa. Asegura que el presupuesto, que asciende a 6,8 millones de euros, es “poco social, poco riguroso e incoherente”.

Antonio González, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Breña Baja.

Los concejales socialistas manifiestan que las causas que motivaron “la abstención son, por una parte, el no haberse considerado las enmiendas presentadas al presupuesto . Por otra parte entienden que "cuando no alcanza el dinero disponible para todo, hay que establecer prioridades y no hacer repartos que no solucionan nada". En este sentido, indican que "los repartos, sobre todo los de algunas inversiones y adquisición de bienes, se deben hacer bajo presupuesto y valoraciones y no sobre estimaciones como se ha procedido".

"En definitiva”, se apunta en la nota, “han elaborado un presupuesto con poco rigor y falta de coherencia, en el que no se han establecido prioridades ni se ve reflejado las necesidades principales o más importantes del municipio y sus ciudadanos".

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio González, lamenta que “no se hayan considerado las enmiendas presentadas” por el PSOE "que hacen el presupuesto más social y aliviarían las cargas económicas a muchos vecinos y vecinas que les cuesta llegar a final de mes y cubrir sus necesidades básicas". Las propuestas de los concejales socialistas eran para “ayudar a estas familias con rentas medias y bajas, aumentando, entre otras, la cantidad de 7.000 euros hasta 27.000 euros destinada a las ayudas a pagos de tasas e impuesto como el Bienes Inmuebles (IBI) y subir también, las inversiones de reposición de infraestructuras en los centros educativos de las Ledas, San José y San Antonio a 45.000 euros”.

Además, proponen la creación de dos nuevas partidas, una de 25.000 euros para ayudas a las cuota de la guardería, "la cual se abona en base a la renta del año anterior, siendo la situación y escenario actual de algunas familias muy diferente a las de la renta de ese año, y una partida de 35.000 euros para ayudar a los vecinos y vecinas a sufragar las obras necesarias para la conexión de sus viviendas a la red de alcantarillado existente, infraestructura que ha dado lugar a inversiones de dinero público tanto del Ayuntamiento como de otras administraciones de más de 380.000 euros y está sin uso o con uso parcial".