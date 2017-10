Juan Ramón Rodríguez Marín presenta su candidatura a la Secretaría General de CC de Los Llanos

Juan Ramón Rodríguez Marín.

Juan Ramón Rodríguez Marín, ex alcalde de Los Llanos de Aridane, acompañado de un amplio equipo de afiliados, anuncia que presentará su candidatura a la Secretaría General del comité local de Coalición Canaria de Los Llanos de Aridane, señala en una nota de prensa. Indica que “se trata de un bloque en el que se conjuga la experiencia de personas con una dilatada trayectoria política tanto en responsabilidades orgánicas como públicas en diferentes instituciones, con la ilusión y las ganas de un buen número de jóvenes que desean poner toda esa energía al servicio de la sociedad”.

El comité local de Coalición Canaria de Los Llanos de Aridane, se apunta en la nota, “dando cumplimiento a los acuerdos que emanan del 6º Congreso Insular celebrado el pasado mes de julio afronta la renovación de la dirección de la organización local”. Por tal motivo, el día 27 de octubre se celebrará una asamblea a la que se convocará a los 500 afiliados que “democráticamente elegirán el grupo de personas que asumirá la dirección del comité local durante los próximos años”.

Desde el equipo que encabeza Juan Ramón Rodríguez Marín, señala, “entendemos que no podemos restarle importancia al mandato que deriva de los estatutos que como organización seria nos hemos dado, pero tenemos que ir más allá y al margen de cumplir con un procedimiento, queremos llenar de contenido este comité local, hemos de recuperar la frescura que nos caracterizaba, la cercanía a la gente, a sus alegrías y a sus problemas, casa a casa, calle a calle, barrio a barrio”. Añade que “en unos tiempos difíciles para la actividad política, venimos con humildad, con muchas ganas y con mucha ilusión para ponerlas al servicio de la ciudadanía y aportar nuestro granito de arena a recuperar la credibilidad de una noble labor que lamentablemente unos cuantos han empañado, esa será nuestra principal labor, no va a ser fácil, pero ilusión y voluntad por lograrlo no nos falta”

Subraya que “tenemos que pasar de ser un partido más, a ser nuevamente El Partido, tenemos que volver a ser el partido de la gente de Los Llanos de Aridane, que piensa en la gente, en el que se miren y se identifiquen, de la gente que aspira a que Los Llanos de Aridane recupere la hegemonía que en los últimos años ha perdido, el partido al que la gente se sienta orgullosa de pertenecer, tenemos que recuperar la confianza de quienes han creído en nosotros y por algún motivo se han alejado, sin olvidar la obligación de convencer con nuestros actos y nuestras propuestas nuevos seguidores”.

Resalta que “las personas que conforman Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane tenemos avales que nos permiten sentarnos frente a frente con la ciudadanía, podemos mirarla a los ojos y con toda la humildad que sea precisa, debemos reconocer que podemos haber cometido errores, ¿y quién no?, de la misma manera tenemos que compartir los éxitos, a la vista está que los aciertos superan con creces los errores; no en vano las mayores cotas de desarrollo alcanzadas en este municipio, se experimentaron de la mano de Coalición Canaria, incluso entre el año 2007 y 2011, en plena crisis, se puede comprobar como el padrón de habitantes creció en mil personas llegando a la cifra de 21.145 habitantes, por el contrario hoy posiblemente no se alcancen los 20.000. Por otro lado se creaban nuevas infraestructuras y servicios continuamente, todo ello se logró arrimando todos los hombros, alimentados por la ilusión y el afán de superación y de progreso, algo que lamentablemente en este municipio se ha perdido y es urgente recuperar”.

Para poner en marcha este proyecto, concluye, “lo primero que se ha de hacer es conformar un equipo amplio en el que los denominadores comunes y fundamentales sean la capacidad de trabajo, la ilusión por mejorar la sociedad en todo aquello que sea posible, a lo que hay que añadir los principios de lealtad y honestidad, introduciendo savia nueva, pero sin perder las referencias y el valor que representa y aporta la experiencia”. Al margen de la conformación de un comité, “tal cual se refleja en los estatutos, estamos convencidos que hay que abrir el partido, fomentar una mayor participación, salir de la sede y recuperar la calle, por lo tanto la asamblea va a ser la forma de funcionamiento habitual”.