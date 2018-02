No se rinde. Con 77 años, el próximo lunes, 12 de febrero, si las condiciones meteorológicas lo permiten, volverá a ser el personaje central del día gran del Carnaval de Santa Cruz de La Palma, el desembarco de Los Indianos. Víctor Díaz, el entrañable Sosó, encarnará una edición más a la deslumbrante mujer que da ritmo y color a esta jornada de desenfreno. “Mientras esté vivo la Negra Tomasa sale a la calle el lunes de Carnaval”, ha asegurado a La Palma Ahora.

Como cada año, Sosó inicia la puesta a punto del cuerpo un mes antes de Los Indianos. “Estoy caminando un poco más y haciendo algunos ejercicios para estar en forma”, señala, y no oculta que cuando llegan los días previos a la gran celebración carnavalera “me pongo un poquito nervioso de la emoción, porque todo el mundo me quiere y a mí se me saltan las lágrimas”.

El próximo lunes, tempranito, Sosó comenzará a acicalarse en su domicilio. “El traje de este año ya lo he llevado otras veces, pero le hemos dado unos retoques y parece diferente, como nuevito en trinque; ahora le pusieron unos lazos y otros detalles que no puedo desvelar”, dice emocionado. El problema está en el maquillaje, que siempre está a cargo de su nuera Nazaret, pero ella estos días no se encuentra bien de salud y aún no se sabe si podrá realizar la obra de transformación. “Al final, si ella no puede tenemos que buscar a otra chica, pero la Negra Tomasa tiene que estar en la calle el lunes de Carnaval”, afirma.

Y el desayuno será ligerito pero animoso. “Me comeré dos croquetas de pescado, después me echo dos vasitos de vino y p’a la calle”, cuenta con la gracia que le caracteriza. “A lo largo de la mañana pico algo por ahí y almuerzo en el Silvestre Carrillo, con el CD Mensajero, que me invitó, porque es mi equipo”, apunta.

Lo único que le preocupa a Sosó este año es el parte meteorológico. “Mientras haya nieve en la cumbre va a seguir lloviendo; llueve un ratito y después se para, pero si no se va la nieve puede llover…”, pronostica. "Pero si llueve y hace frío, hay calor y alegría en el cuerpo para aguantar".